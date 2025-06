"Innover constamment pour créer sa propre identité"

À l’occasion du centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le journaliste Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, chef adjoint de la Commission centrale de propagande et de sensibilisation, président de l’Association des journalistes du Vietnam et rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple), a accordé une interviewà l’Agence Vietnamienne d’Information.

En tant que président de l’Association des journalistes du Vietnam, comment évaluez-vous les contributions essentielles de la presse nationale au développement du pays ?

La presse révolutionnaire vietnamienne se distingue des autres par sa priorité donnée à l’esprit de servir la Patrie et le peuple. Sa mission essentielle est de diffuser les politiques du Parti et les lois de l’État, d’être un forum du peuple et un contre-pouvoir social.

Depuis ses débuts modestes, la presse vietnamienne a accompagné les luttes pour l’indépendance nationale, reflé-tant efficacement les avancées sur le champ de bataille ainsi que le développement socio-économique en temps de paix. Malgré son évolution rapide selon les tendances mondiales, elle conserve son essence susmentionnée.

Ces 100 dernières années, plus de 500 journalistes ont sacrifié leur vie dans les guerres, la moitié relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), témoignant de leurs engagement et sacrifice suprêmes. Beaucoup n’ont pas encore de sépulture identifiée. Les générations suivantes se souviennent toujours d’eux et honorent leur contribution. Récemment, la liste de ces correspondants martyrs a été inscrite dans une pagode à Nghê An (Centre), la seule du pays qui leur est dédiée, témoignant de la reconnaissance et de la gratitude nationales pour ces sacrifices.

À l’ère actuelle du développement fulgurant des sciences et technologies et de la transformation numérique, quels sont les défis et opportunités auxquels sont confrontés les organes de presse ?

On peut dire que la presse est confrontée à des défis sans précédent : la lecture de la presse papier diminue considérablement, la commodité de la presse électronique réduit l’écoute radio et l’audimat télévisuel, ce qui restreint les plateformes traditionnelles. En particulier, les recettes des médias sont particulièrement affectées.

Aujourd’hui, un journaliste ne se limite plus au stylo, au carnet ou à l’appareil photo, voire même à la caméra. Il doit posséder les compétences de l’ère moderne, notamment en intelligence artificielle (IA). L’Association des journalistes du Vietnam en a massivement organisé des formations pour environ 2.000 reporters, et ce chiffre devrait être porté à 5.000 en 2025.

À noter que l’IA offre des opportunités en réduisant les tâches répétitives et minutieuses, souvent au-delà des capacités humaines, permettant ainsi aux journalistes de se concentrer sur la créativité. Certains organes de presse qui appliquent efficacement les sciences et technologies obtiennent des résultats remarquables. Une occasion pour les médias de faire un bond en avant et de se faire concurrence équitablement.

Photo : VNA/CVN

Pour développer des produits journalistiques dans l’écosystème numérique, comment les rédactions devraient-elles doter les journalistes, rédacteurs et techniciens de compétences numériques, et investir dans les infrastructures matérielles ?

Auparavant, les journalistes écrivaient sur papier ou dactylographiaient et envoyaient plus tard par email leurs articles à la rédaction pour publication, méthode déjà dépassée. Aujourd’hui, ils utilisent des systèmes de gestion de contenu et les rédactions détermineront les formats de publication, qu’il s’agisse de journal électronique, de presse papier ou de la production de vidéos et de podcasts.

La correction orthographique, autrefois laborieuse, est aujourd’hui simplifiée grâce à l’IA, qui vérifie aussi le style et suggère des titres attractifs pour les plateformes numériques.

Beaucoup pensent que l’IA ne peut remplacer le journaliste pour les interviews ou la production vidéo, mais en réalité, guidée par l’utilisateur, elle peut le faire. Il est évident que rédactions et journalistes doivent savoir maîtriser ces opportunités et compétences afin d’y investir de manière appropriée.

Dans le contexte de réorganisation et de rationalisation des organes de presse, pourriez-vous nous partager les difficultés et avantages pour les journalistes ? Quelles solutions nécessaires à l’avenir au développement vigoureux de la presse dans la nouvelle situation ?

La politique de rationalisation est juste, non seulement dans la presse mais aussi dans tous les secteurs, pour assurer une organisation efficace. Les nouvelles technologies permettent aux organes de presse de travailler de façon optimale avec moins de personnel. Pendant ce processus, certains journalistes, bien qu’expérimentés, doivent quand même quitter leur poste pour chercher des opportunités ailleurs. Cela fait partie de la réalité sociale où la compétition est constante.

Un directeur général bien rémunéré pourrait perdre demain son emploi et devrait postuler un autre emploi ailleurs, un employé ou un journaliste le serait aussi. Il est donc essentiel que chacun se prépare en développant compétences, connaissances et flexibilité pour s’adapter à tout environnement. Ne plus faire de journalisme ne signifie pas la fin des opportunités.

À l’occasion du 100e anniversaire de la presse révolutionnaire, quel message souhaitez-vous adresser aux journalistes vietnamiens ?

La presse est à un tournant important, confrontée simultanément à de nombreux défis et opportunités. Ces dernières incluent la possibilité d’exercer le métier de manière professionnelle et créative, d’affirmer la position de la presse officielle et de démontrer les compétences des journalistes et organes de presse.

Pour y parvenir, chacun doit innover sans cesse. S’arrêter ou avancer lentement équivaut à prendre du retard, tandis qu’une innovation continue lui permettra de créer sa propre identité, attirant donc lecteurs et auditeurs. C’est ainsi que le rôle de la presse sera affirmé, accomplissant efficacement la mission de diffusion des politiques du Parti et de l’État, d’être un forum du peuple et de servir celui-ci et la Patrie.

Lê Vân - Phúc Hang/CVN