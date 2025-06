Gratuité des soins : un cap stratégique pour le Vietnam

>> Progrès notables dans les soins et traitements de santé

>> Le Vietnam vise les soins médicaux gratuits pour tous d’ici 2035

Photo : VNA/CVN

Lors d’une récente réunion entre le Comité du Parti du gouvernement et les ministères et agences centrales sur les soins de santé publique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné que la santé représentait le bien le plus précieux de chaque individu et de toute la société. Elle constitue le fondement le plus important du bonheur de tous, du bien-être collectif et du développement national. Par conséquent, investir dans la protection, les soins et l’amélioration de la santé publique équivaut à s’impliquer dans l’avenir du pays.

Face aux exigences de l’essor national dans la nouvelle ère, Tô Lâm a insisté sur le fait que la protection et les soins de santé publique seraient à la fois un objectif et un moteur pour une croissance rapide et durable. Cela doit viser à édifier un Vietnam sain, où chaque citoyen peut vivre longtemps, en bonne santé, de manière équilibrée, heureuse et épanouie.

Selon le plus haut dirigeant du pays, les ressources humaines doivent posséder une bonne santé physique et mentale, ainsi qu’une intelligence et une moralité adéquates, afin d’atteindre l’objectif de faire du Vietnam un pays en développement à revenu intermédiaire élevé d’ici 2030, et un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Le secrétaire général du Parti a mis l’accent sur la nécessité de renforcer et d’améliorer les capacités des établissements de santé de base. Ces derniers, étant la ligne de front la plus proche de la population et agissant comme "gardiens" du système de santé, doivent être consolidés de manière exhaustive afin d’assurer pleinement leurs fonctions essentielles : soins de santé primaires, prévention, gestion des maladies chroniques, dépistage précoce et premiers traitements, bilans de santé réguliers, mise à jour des dossiers médicaux électroniques.

"Le système de santé de base doit être renforcé, doté de capacités suffisantes, de personnel adéquat et de technologies modernes ; un lieu où les citoyens placent leur confiance. Ce n’est qu’ainsi que des soins de santé universels pourront être mis en œuvre de manière durable, équitable et efficace", a clairement indiqué Tô Lâm.

Promouvoir une culture de la prévention

Ce dernier a ainsi chargé le Comité du Parti du gouvernement de diriger l’étude et l’élaboration d’un projet assorti d’une feuille de route visant à réduire progressivement le fardeau des coûts médicaux pour la population, en vue d’atteindre la gratuité totale des frais hospitaliers entre 2030 et 2035.

Le dirigeant a demandé aux établissements de santé d’accélérer la transformation numérique, de finaliser les dossiers médicaux électroniques (DME) et les dossiers de santé électroniques (DSE), de synchroniser la connexion des données de santé. Il s’agit aussi de partager, de reconnaître et d’utiliser les résultats des examens et des traitements entre les différents établissements médicaux, secteurs et niveaux.

Le secrétaire général a souligné qu’une société en bonne santé ne pourrait pas compter seulement sur les médecins. La prévention des maladies doit commencer par la conscience des citoyens. Les éléments d’une culture saine incluent une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, des examens de santé périodiques, l’abstinence d’alcool, de tabac et de stimulants, ainsi que la prise en charge de la santé mentale, un mode de vie positif, l’amour et le partage. Tels sont les fondements d’un Vietnam plus sain pour l’avenir.

Lors de la 9e session de l’Assemblée nationale de la XVe législature, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré le 5 mai dernier que le gouvernement continuerait de privilégier l’investissement dans le développement de la médecine préventive et des soins de santé de base, tout en améliorant constamment la qualité des services médicaux. L’objectif est de passer d’un modèle axé sur le traitement à une approche de soins de santé proactive pour la population, visant à terme la gratuité des soins pour tous.

Étendre la couverture santé à tous

Photo : VNA/CVN

À la conférence de presse périodique du gouvernement du 6 mai, le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a précisé qu’entre 2026 et 2030, 90% de la population devrait accéder pleinement aux services de prévention des maladies et à l’amélioration de la santé, ainsi qu’à une vaccination complète selon l’âge et le groupe cible.

Il faudra également accorder une attention particulière aux soins primaires ; à la santé reproductive, maternelle, infantile, mentale et scolaire ; au dépistage des risques de santé, aux bilans de santé réguliers, à la gestion des maladies chroniques, aux examens et traitements médicaux généralistes ainsi qu'à la médecine familiale.

L’objectif fixé pour la période 2026-2030 est que toute la population bénéficie d’un examen médical périodique au moins une fois par an. "Avec un coût d’environ 250.000 dôngs par personne pour chaque bilan, ces dépenses annuelles sont estimées à quelque 25.000 milliards de dôngs pour les 100 millions d’habitants", a prévu M. Thuân.

Par ailleurs, il a proposé d’augmenter le budget de l’État consacré à l’achat de cartes d’assurance santé en faveur de la population, avec l’objectif que tout le monde soit couvert par l’assurance maladie.

Parallèlement, ces prestations seront élargies pour couvrir progressivement les services de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement précoces des maladies. Les frais à la charge du patient devraient baisser progressivement à moins de 20% du total des coûts médicaux, et le taux de co-paiement par les assurés sociaux à moins de 10%.

À l’horizon 2045, le système de santé devra répondre pleinement et en temps opportun aux besoins de soins, de protection et d’amélioration de la santé publique. L’objectif est de réduire le fardeau des coûts médicaux et de mettre en œuvre le principe selon lequel les citoyens n’auront plus à payer de frais supplémentaires pour les examens et traitements couverts par l’assurance maladie. Cela contribuera ainsi à placer le Vietnam parmi les nations leaders mondiales en matière de garantie de sécurité sociale dans le domaine de la santé.

Thê Dung - Huong Linh/CVN