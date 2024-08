Le Président Hô Chi Minh et les relations Vietnam - Amérique latine au menu d’un séminaire

Un séminaire sur le thème "Le Président Hô Chi Minh et les relations Vietnam - Amérique latine" a été organisé à Brasilia par la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’ambassade du Vietnam au Brésil, en coordination avec le Parti communiste et celui Parti des travailleurs du Brésil.

>> En Argentine, un séminaire met en lumière la pensée Hô Chi Minh

>> Une délégation du PCV en visite en Argentine

>> La pensée Hô Chi Minh reste d’actualité, selon un journaliste argentin

Photo : VNA/CVN

Le séminaire rentrait dans le cadre de la visite de travail de la délégation du PCV, conduite par le membre du Politburo, secrétaire du Comité central et président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, Nguyên Trong Nghia, au Brésil. Il visait à célébrer le 55e anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Hô Chi Minh, le 79e anniversaire de la Révolution d’Août, de la 79e Fête nationale du Vietnam et le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Brésil.

Les interventions ont convenu que la pensée Hô Chi Minh était une combinaison harmonieuse et dialectique de traditions culturelles nationales, de patriotisme, de solidarité et de volonté, de courage et de sacrifice héroïque pendant dans les guerres de résistance contre les envahisseurs étrangers avec le marxisme-léninisme, l'accent étant mis sur la théorie sur le développement des formes socio-économiques.

La vie des activités révolutionnaires dynamiques du Président Hô Chi Minh, ainsi que ses expériences et ses recherches sur les révolutions typiques du monde et les mouvements révolutionnaires nationaux de ses prédécesseurs et dirigeants lui ont permis de conclure : la voie révolutionnaire du Vietnam est la révolution socialiste.

Dans son intervention, le chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste du Brésil, Prestes, a souligné que les relations entre les deux pays avaient commencé dans les années 60 du siècle dernier, lorsque le peuple brésilien avait pris de nombreuses mesures pour montrer son soutien et sa solidarité avec la lutte pour l'indépendance, la libération et la réunification du pays du peuple vietnamien. Au cours des 35 dernières années, les relations entre les deux pays se sont développées de manière positive, avec une confiance politique, une compréhension mutuelle et une coopération croissantes.

Les deux parties maintiennent les échanges de délégations et des contacts bilatéraux et les échanges commerciaux ont connu des développements positifs. Le Brésil est le principal partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le Vietnam est l'un de ses principaux partenaires commerciaux en Asie du Sud-Est. En 2023, le commerce bilatéral a atteint plus de 6,7 milliards d'USD, dont les exportations du Brésil se sont chiffrés à 714,8 millions d'USD, a dit Prestes.

Les deux pays ont encore beaucoup de potentiel de développement, notamment la possibilité de signer un accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun sud-américain (Mercosur), a-t-il indiqué.

De son côté, Nguyên Trong Nghia a remercié la solidarité, l'amitié et l'immense soutien accordés par les peuples des pays d'Amérique latine, en particulier du peuple du Brésil, à la guerre de résistance contre l'agression étrangère et la réunification du pays du peuple vietnamien, ainsi qu'à l’œuvre d’édification et de développement du pays.

De son vivant, le Président Hô Chi Minh a toujours considéré la révolution vietnamienne comme une partie de la révolution mondiale, étroitement associée aux mouvements révolutionnaires et progressistes du monde pour la paix, l'indépendance nationale et le progrès social.

Nguyên Trong Nghia a souligné qu'en appliquant de manière créative l'idéologie diplomatique du Président Hô Chi Minh, le Vietnam continuait à poursuivre une politique étrangère proactive de paix, d'amitié, de coopération et de développement et à s'intégrer activement sur la scène internationale.

Le PCV entretient actuellement des relations avec 253 Partis de 115 pays à travers le monde. En outre, le Vietnam entretient des relations avec 193 pays et territoires.

Nguyên Trong Nghia a conclu que les valeurs de la pensée Hô Chi Minh et la voie vers le socialisme au Vietnam continueraient à se propager et constitueront une forte source de soutien et d'encouragement pour les pays sur la voie de la construction du socialisme.

VNA/CVN