Le Vietnam renforce sa coopération d’affaires avec les pays d’Afrique du Nord

L’événement a attiré 40 entreprises, associations et chambres de commerce des trois pays d’Afrique du Nord et 40 entreprises vietnamiennes dans les domaines de la production, de l’importation et de l’exportation de produits agricoles et alimentaires, de fruits de mer, de produits industriels et de logistique.

Photo: VNA/CVN

S’adressant à l’événement, le conseiller commercial Hoàng Duc Nhuân a déclaré que le Vietnam est un grand marché avec près de 100 millions de consommateurs et est largement ouvert sur le monde. En 2023, l’économie vietnamienne a enregistré un taux de croissance de 5,1%, qui devrait atteindre plus de 6,5% cette année.

Le revenu par habitant du pays a atteint 4.280 dollars. L’année dernière, les exportations ont atteint 356 milliards de dollars et les importations 328 milliards de dollars, ce qui a généré un excédent commercial de 28 milliards de dollars. La valeur du commerce extérieur a représenté près de 200 % du PIB du pays, a noté le responsable.

Il a déclaré qu’en 2023, le Vietnam a attiré 36,6 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), dont 23,2 milliards de dollars ont été décaissés. Dans le même temps, le Vietnam a investi 420 millions de dollars à l’étranger.

Le Vietnam a rejoint l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007 et a signé 17 accords de libre-échange multilatéraux et bilatéraux, dont 17 sont entrés en vigueur.

Le Vietnam est également une destination touristique attrayante en Asie. L’industrie touristique vietnamienne prévoit 18 millions de visiteurs étrangers en 2024. Les transferts de fonds de la communauté vietnamienne à l’étranger atteindront environ 16 milliards de dollars en 2023.

M. Nhuân a déclaré que depuis que le Vietnam et l’Algérie ont établi leurs relations diplomatiques en 1962, leur relation s’est fortement développée, les échanges bilatéraux atteignant 250 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 60% par rapport à 2022.

La joint-venture entre Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP), la société thaïlandaise PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) et le groupe Sonatrach est un symbole de la coopération réussie entre le Vietnam et l’Algérie. Lancé en 2003, le projet d’exploitation de Bir Seba a produit les premiers barils de pétrole en août 2015 avec une capacité actuelle de 18 000 barils par jour.

Entre-temps, le Vietnam et la Tunisie ont établi leurs relations diplomatiques en 1979. Les données des douanes tunisiennes ont montré qu’en 2023, les échanges bilatéraux ont augmenté de 51% d’une année sur l’autre pour atteindre environ 100 millions de dollars, a déclaré M. Nhuân.

Les entreprises des trois pays africains ont manifesté leur intérêt à rechercher des partenaires vietnamiens dans l’agriculture, l’habillement et le textile, les chaussures, les machines agricoles, les véhicules électriques, les matières plastiques, les cosmétiques et les produits chimiques.

Les entreprises algériennes souhaitaient explorer les procédures de création d’une entreprise au Vietnam dans le domaine de l’importation et de l’exportation de produits agricoles et de chaussures, ainsi que le système de taxes d’import-export entre les deux pays.

Les représentants des entreprises tunisiennes étaient intéressés par une coopération avec le Vietnam dans le domaine de la production de chaussures ainsi que des équipements pour la production de ce produit.

Par ailleurs, les entreprises libyennes ont déclaré qu’elles souhaitaient rechercher des investisseurs vietnamiens dans les secteurs manufacturiers pour contribuer à la reconstruction du pays.

Hoàng Duc Nhuân a déclaré que pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et ces pays, les parties doivent accroître les échanges de délégations commerciales et encourager les entreprises à participer aux foires et expositions internationales organisées dans chaque pays, tout en améliorant l’échange d’informations sur le marché et les opportunités commerciales et d’investissement, et en coordonnant la vérification des informations des partenaires commerciaux et en soutenant la résolution des litiges pouvant survenir entre les entreprises des parties.

VNA/CVN