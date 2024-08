Coopération en matière de lutte contre la criminalité transnationale au sein de l'ASEAN

Dans le cadre de sa visite de travail au Laos et de sa participation à la 18e réunion ministérielle de l'ASEAN sur la criminalité transnationale (AMMTC 18), le général de corps d'armée Luong Tam Quang, membre du Politburo et ministre de la Police, a rencontré mercredi 28 août à Vientiane, le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn.

Luong Tam Quang a remercié Kao Kim Hourn et le secrétariat de l'ASEAN pour leur soutien accordé au ministère vietnamien de la Police dans la mise en œuvre efficace des activités de coopération dans le cadre du mécanisme multilatéral de l'ASEAN sur la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale.

Le Vietnam considère toujours l'ASEAN comme l'un des piliers importants de sa politique étrangère, a-t-il affirmé. Au cours de près de 30 ans de participation à l'ASEAN, le Vietnam a assuré avec succès la présidence de l'ASEAN à trois reprises, apportant de nombreuses contributions à la construction d'une communauté de l'ASEAN de solidarité, de paix, de stabilité, de sécurité, de prospérité et d'auto-résilience.

Pour la communauté politico-sécuritaire, le ministère vietnamien de la Sécurité publique s'engage toujours à se joindre activement et de manière responsable aux efforts des pays ASEAN pour résoudre les problèmes mondiaux, contribuant à l'environnement international de paix et de stabilité, y compris le mécanisme de coopération AMMTC, la réunion ministérielle de l'ASEAN sur les questions de drogue (AMMD) liée à la prévention et à la lutte contre les criminalités transnationales.

Luong Tam Quang a proposé que dans les temps à venir, Kao Kim Hourn et le Secrétariat de l'ASEAN continueraient de soutenir le Vietnam pour présider ou coprésider la prévention de l'un des dix types de crimes transnationaux prioritaires au sein de l'ASEAN dans lesquels le Vietnam dispose des avantages.

Le Vietnam souhaite que ses initiatives et projets de coopération dans le cadre du mécanisme de coopération de la Réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur la criminalité transnationale (SOMTC) reçoivent un soutien continu de Kao Kim Hourn et du Secrétariat de l'ASEAN, a-t-il déclaré.

En tant que coordinateur des relations ASEAN - Royaume-Uni et ASEAN - Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, le Vietnam souhaite contribuer davantage au renforcement de la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale entre l'ASEAN et les deux partenaires, a-t-il déclaré, proposant que le chef de l'ASEAN et le Secrétariat de l'ASEAN soutiennent activement le ministère vietnamien de la Sécurité publique, ainsi que les pays de l'ASEAN, pour élaborer des propositions et initiatives de coopération spécifiques afin de tirer le meilleur parti des mécanismes de coopération dans la région.

De son côté, le secrétaire général Kao Kim Hourn a apprécié les contributions du Vietnam à la communauté de l'ASEAN, ainsi que sa coordination au sein de l'ASEAN.

Il a hautement apprécié la collaboration du ministère vietnamien de la Police dans la formation et l'amélioration des capacités et des compétences des agents chargés de l'application de la loi au sein de l'ASEAN.

