Le Premier ministre s’entretient au téléphone avec son homologue thaïlandaise

>> Introduction de produits vietnamiens sur le marché thaïlandais

>> Le Vietnam et la Thaïlande échangent leurs expériences dans la gestion de l'éthique des journalistes

>> Le roi de Thaïlande nomme Paetongtarn Shinawatra nouvelle Première ministre

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction que le gouvernement et le peuple thaïlandais continueraient à réaliser des acquis encore plus importants dans la construction et le développement du pays. Il a également affirmé la politique étrangère cohérente du Vietnam de développer des relations avec la Thaïlande de plus en plus fortes, confiantes et substantielles.

De son côté, la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra a souligné que le Vietnam était un voisin proche et un partenaire important de la Thaïlande dans la région, avant d’apprécier hautement ses réalisations du développement socio-économique. Elle a affirmé sa volonté de coopérer avec son homologue pour renforcer la coopération intégrale et efficace entre les deux pays pour l'intérêt commun et pour la paix et la stabilité dans la région.

Les deux dirigeants ont salué le développement fort et efficace du partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande dans tous les domaines et convenu d'élever bientôt les relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique intégral.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la position de la Thaïlande en tant que premier partenaire commercial du Vietnam et deuxième investisseur étranger dans l'ASEAN, affirmant qu'il continuerait à créer des conditions favorables aux entreprises thaïlandaises de faire des affaires efficacement au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a soutenu l'initiative thaïlandaise "Six pays, une destination" pour exploiter efficacement le potentiel touristique des pays de l'ASEAN. Il a souhaité voir les deux parties coopérer étroitement pour promouvoir les liaisons de transport dans la région ; renforcer la coopération culturelle, dans l'éducation et la formation, les échanges entre les peuples ; faciliter et promouvoir le rôle de pont d'amitié entre les peuples des deux pays.

Coopération multiforme

La cheffe du gouvernement thaïlandais a convenu de la nécessité de coordonner étroitement, d'éliminer les difficultés, de s'efforcer de porter bientôt le commerce bilatéral à 25 milliards d'USD ainsi que de renforcer les liens entre les deux économies grâce à la mise en œuvre efficace de la stratégie des "Trois connexions".

Elle a souhaité que les deux pays coopèrent pour promouvoir leurs avantages et devenir les principaux moteurs de croissance économique de la région.

S’agissant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux deux pays de continuer à coopérer étroitement, de renforcer la solidarité et le rôle central de l'ASEAN, de soutenir le Laos pour l'accomplissement avec succès de son rôle de président de l'ASEAN en 2024, de développer la sous-région du Mékong de manière durable, de se coordonner pour maintenir la position commune de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité la dirigeante thaïlandaise à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam et à co-présider la 4e réunion conjointe du Cabinet Vietnam - Thaïlande.

La Première ministre thaïlandaise a accepté avec plaisir. Elle a exprimé son souhait de rencontrer son homologue vietnamien à l'occasion de la participation prochaine des deux Premiers ministres à des conférences multilatérales comme le Sommet de l'ASEAN.

VNA/CVN