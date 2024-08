La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée en Chine

Photo : VNA/CVN

L’événement a vu la participation du vice-ministre chinois des Affaires étrangères Chen Xiaodong, des représentants des ministères, départements et agences chinois, des experts, des universitaires, des nouvelles agences, des ambassadeurs de pays en Chine, des représentants du corps diplomatique à Pékin, des entreprises et de la communauté vietnamienne du pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a passé en revue les étapes historiques du parcours de développement du Vietnam au cours des 79 dernières années.

Malgré les nombreuses difficultés de la situation internationale et régionale cette année, le Vietnam maintient toujours une tendance positive au développement socio-économique, avec une croissance annuelle du PIB attendue de 6 à 6,5%.

Les affaires étrangères et l’intégration internationale du pays ont été mises en œuvre de manière proactive et efficace, obtenant des résultats historiques. Les relations entre le Vietnam et ses partenaires, en particulier avec les pays voisins et les grands pays, ainsi que les amis traditionnels, se développent de manière fructueuse.

En ce qui concerne les relations Vietnam-Chine, l’ambassadeur Pham Sao Mai a affirmé que le Vietnam attache de l’importance à la consolidation et au développement d’une relation stable et saine avec la Chine.

Il a déclaré que les relations Vietnam - Chine ont connu de nombreux développements profonds, substantiels et complets dans tous les domaines, avec des contacts réguliers de haut niveau. Lors de la récente visite d’État en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm, les deux parties sont parvenues à des perceptions communes importantes sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégrale et la promotion de la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Le diplomate a indiqué que la coopération entre les deux pays dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la culture, de l’éducation et du tourisme continue de se développer et d’obtenir de nombreux résultats positifs. Les deux parties ont étroitement coordonné leurs efforts pour maintenir la paix, la stabilité, la coopération et le développement à la frontière terrestre. Dans le même temps, elles ont également maintenu des canaux de dialogue et de négociation et ont fait des efforts pour contrôler les différends en mer sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Lors de l’événement, des amis internationaux ont exprimé leurs impressions et félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique.

VNA/CVN