Une patrouille conjointe des forces de l'ordre à la frontière Vietnam - Chine

Le commandement des gardes-frontières de la province vietnamienne de Lào Cai (Nord) et la section de gestion des frontières de Honghe du Poste d'inspection des entrées et sorties de Hekou dans la province chinoise du Yunnan, ont effectué mercredi 28 août une patrouille conjointe des forces de l'ordre le long des zones frontalières dont ils sont responsables.

Sur la ligne de démarcation de la frontière du poste international de Lào Cai - Hekou, les commandements de patrouille des deux parties ont discuté des méthodes de patrouille conjointe. Les deux parties ont échangé des officiers et ont convenu d'établir neuf équipes de patrouille, couvrant la zone allant de la borne frontalière N°87 dans la commune de Y Ty, district de Bat Xat à celle N°167 dans la commune de Pha Long, district de Muong Khuong.

Au cours de cette patrouille conjointe, les forces chinoises ont remis huit citoyens vietnamiens qui résidaient illégalement en Chine à la partie vietnamienne.

À cette occasion, les deux parties ont convenu de maintenir le partage d'informations sur la situation le long de leurs zones frontalières respectives via leur hotline, leurs lettres ou leurs officiers de liaison; de se coordonner dans la lutte contre la criminalité et la gestion de la frontière ; de détecter et prévenir rapidement les activités criminelles ; ainsi que de collaborer pour maintenir la sécurité politique et l'ordre social dans les zones frontalières.

