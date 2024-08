En Argentine, un séminaire met en lumière la pensée Hô Chi Minh

La pensée Hô Chi Minh a été mise en lumière lors d’un atelier intitulé "La pensée Hô Chi Minh et les relations Vietnam - Amérique latine" au Centre d’études et de formation marxistes Héctor P. Agosti (CEFMA) à Buenos Aires vendredi 22 août.

L’événement a été coorganisé par la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), en collaboration avec le Parti communiste argentin (PCA) et l’ambassade du Vietnam dans ce pays d’Amérique latine, dans le cadre d’une visite de travail d’une délégation du PCV conduite par Nguyên Trong Nghia, chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV.

L'événement a vu la participation de 100 délégués du PCA, du Parti communiste d’Uruguay et de nombreux chercheurs, universitaires et amis du Vietnam.

Présentant le séminaire, Nguyên Trong Nghia a remercié les peuples des pays d’Amérique latine, en particulier l’Argentine et l’Uruguay, pour leur solidarité, leur amitié et leur immense soutien durant la lutte du Vietnam contre l’agression étrangère et la réunification nationale, ainsi que dans le processus de construction et de développement du pays.

Il a affirmé la grande valeur et la vitalité durable de la pensée Hô Chi Minh, et a déclaré que le socialisme est le but et l’idéal du PCV et du peuple vietnamien, ainsi qu’une exigence objective et une voie inévitable de la révolution vietnamienne que le Président Hô Chi Minh, le PCV et le peuple vietnamien ont choisi et poursuivent avec des efforts constants.

Il a souligné que la pensée Hô Chi Minh est une idéologie révolutionnaire et scientifique basée sur le marxisme-léninisme, qui combine la quintessence culturelle nationale et humaine. C’est la ligne directrice pour que le Vietnam réalise des percées de croissance et un développement économique rapide et durable.

Nguyên Trong Nghia a exprimé sa conviction que les valeurs de la pensée Hô Chi Minh et le chemin vers le socialisme au Vietnam seront une source de fort encouragement pour les pays.

Le secrétaire général du Parti communiste d’Uruguay, Juan Castillo, a affirmé que le Président Hô Chi Minh était celui qui a jeté les bases des relations entre l’Uruguay et le Vietnam.

Il a exprimé son admiration et son respect pour l’esprit de solidarité, le courage et le sacrifice héroïque du peuple vietnamien pour l’indépendance et la liberté, et a salué les réalisations que le peuple vietnamien, sous la direction du PCV, a accomplies dans l’œuvre de développement et d’intégration internationale.

Marcelo Fabian Rodríguez, membre du Secrétariat du CPA et directeur du CEFMA, a souligné que le Vietnam et le président Hô Chi Minh ont toujours été des symboles de la lutte contre le colonialisme, l’impérialisme et l’exploitation capitaliste.

Le responsable a fait savoir que l’APC est en train de créer un centre de recherche sur le Vietnam pour étudier les politiques et les expériences du PCV en matière de développement national, ainsi que pour promouvoir les réalisations socio-économiques et l’image d’un Vietnam moderne et intégré, contribuant ainsi à renforcer la coopération et les échanges entre les deux partis.

Dans le même temps, le secrétaire général par intérim du CPA Kneyness a affirmé que plus que jamais, l’image du combattant communiste Hô Chi Minh et l’exemple brillant de la nation vietnamienne dans le mouvement de libération nationale et d’indépendance, seront à jamais un flambeau éclairant, une source d’encouragement et de motivation pour les peuples, les mouvements progressistes et les communistes du monde entier dans la lutte pour protéger l’indépendance, la liberté et le bonheur de l’humanité et de leur propre nation.

