Les Ghanéens ont voté pour une présidentielle qui s'annonce serrée

Les Ghanéens ont voté samedi 7 décembre pour des élections législatives et une présidentielle qui s'annonce serrée entre le vice-président et ancien banquier central Mahamudu Bawumia et l'ex-président issu de l'opposition John Mahama, chacun promettant de venir à bout de la crise économique qui sévit depuis des années.