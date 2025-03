Le président ghanéen s'engage à rétablir la confiance entre les blocs régionaux

Le président ghanéen John Dramani Mahama a affirmé samedi 9 mars son engagement à restaurer la confiance entre l'Alliance des États du Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Abordant le différend actuel entre l'alliance et la CEDEAO, le président ghanéen a reconnu "une rupture de confiance" et a assuré que "nous ferons tout ce qui est possible pour restaurer cette confiance".

M. Mahama a fait ces remarques lors d'une conférence de presse à Bamako au cours de sa visite au Mali, et a souligné que sa visite visait principalement à renforcer les relations bilatérales.

"Nos discussions ont porté sur les relations bilatérales, notamment les échanges économiques et la contribution aux économies des deux pays de la diaspora malienne au Ghana", a-t-il déclaré à la presse.

Les deux dirigeants ont également discuté de la relance de la commission mixte de coopération et des questions de sécurité, particulièrement la lutte contre le terrorisme.

Le 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont conjointement exprimé leur intention de se retirer de la CEDEAO en réponse aux sanctions imposées par le bloc régional pour faire pression sur les juntes militaires de ces pays afin qu'elles reviennent à l'ordre constitutionnel.

Les trois pays dissidents ont annoncé la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel lors du premier sommet de l'institution qui s'est tenu au Nigeria le 6 juillet 2024.

Depuis le 29 janvier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont plus membres de la CEDEAO mais ont obtenu un délai supplémentaire pour reconsidérer leur décision. Entre-temps, le Ghana a renforcé ses liens avec l'alliance des Etats du Sahel et s'est déclaré prêt à faciliter la réintégration de ces trois Etats au sein de la CEDEAO.

