Têt : le permanent du Secrétariat du Parti rend visite à d’anciens dirigeants du Parti

À l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2026) et à l’approche du Têt du Cheval 2026, Trân Câm Tú, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, s’est rendu le matin du 10 février auprès de l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh pour lui adresser ses vœux du Nouvel An, puis au domicile du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong afin de lui rendre hommage.

Lors de sa visite à l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, Trân Câm Tú lui a souhaité, ainsi qu’à sa famille, santé, bonheur et prospérité, exprimant le souhait que l’ancien dirigeant continue d’apporter des contributions précieuses par ses avis et son expérience au service de la cause révolutionnaire du Parti et du développement du pays.

De son côté, Nông Duc Manh s’est félicité des réalisations remarquables du pays, soulignant que le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti constituait une base solide. Selon lui, l’unité de volonté et d’action demeure un facteur déterminant pour mettre en œuvre la résolution du Congrès et atteindre les objectifs stratégiques du pays dans la nouvelle phase de développement.

Trân Câm Tú s’est ensuite rendu au domicile du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong où, dans une atmosphère solennelle, il a offert de l’encens à son autel, exprimant sa profonde reconnaissance pour ses contributions majeures à la cause révolutionnaire du Parti et à l’édification et au développement du pays.

À cette occasion, le permanent du Secrétariat du Parti a également adressé ses vœux de bonne santé et de prospérité à l’épouse et à la famille du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong, leur souhaitant une nouvelle année paisible et pleine de succès.

