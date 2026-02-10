Têt : le permanent du Secrétariat du Parti rend visite à d’anciens dirigeants du Parti

>> Le président de l'Assemblée nationale rencontre ses prédécesseurs
|Trân Câm Tú (2e, gauche), permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, rend visite à l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh (2e, droite).
|Photo : VNA/CVN
Lors de sa visite à l’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, Trân Câm Tú lui a souhaité, ainsi qu’à sa famille, santé, bonheur et prospérité, exprimant le souhait que l’ancien dirigeant continue d’apporter des contributions précieuses par ses avis et son expérience au service de la cause révolutionnaire du Parti et du développement du pays.
De son côté, Nông Duc Manh s’est félicité des réalisations remarquables du pays, soulignant que le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti constituait une base solide. Selon lui, l’unité de volonté et d’action demeure un facteur déterminant pour mettre en œuvre la résolution du Congrès et atteindre les objectifs stratégiques du pays dans la nouvelle phase de développement.
|Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tú, adresse ses vœux de bonne santé à l’épouse du feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.
|Photo : VNA/CVN
Trân Câm Tú s’est ensuite rendu au domicile du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong où, dans une atmosphère solennelle, il a offert de l’encens à son autel, exprimant sa profonde reconnaissance pour ses contributions majeures à la cause révolutionnaire du Parti et à l’édification et au développement du pays.
À cette occasion, le permanent du Secrétariat du Parti a également adressé ses vœux de bonne santé et de prospérité à l’épouse et à la famille du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong, leur souhaitant une nouvelle année paisible et pleine de succès.
VNA/CVN