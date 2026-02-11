L’atmosphère électorale se propage dans les localités côtières de Quang Tri

Ces jours-ci, l’atmosphère de préparation aux élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 se diffuse largement dans les communes et quartiers côtiers de la province de Quang Tri (Centre).

>> À Lâm Dông, la vice-présidente de la République demande des procédures électorales conformes à la loi

>> Un modèle d'application technologique et d'innovation dans la propagande électorale à Cân Tho

Photo : VNA/CVN

À travers des formes de communication souples et adaptées aux spécificités locales, les autorités s’emploient à transmettre de manière complète et opportune les informations relatives au scrutin à l’ensemble de la population, en particulier aux pêcheurs qui passent de longues périodes en mer.

Dans les ports de pêche et les zones résidentielles côtières, les activités de sensibilisation sont menées de manière coordonnée par le biais des systèmes de haut-parleurs de proximité, des réunions communautaires, ainsi que grâce à l’implication active des autorités locales et des organisations sociopolitiques. Les contenus portent principalement sur la date, les lieux de vote, les droits et devoirs des électeurs, ainsi que sur la portée politique et juridique de la participation aux élections législatives et locales.

Grâce à cette communication régulière, de nombreux pêcheurs ont désormais une bonne connaissance du calendrier électoral et prennent l’initiative d’adapter leurs plans de sortie en mer. Plusieurs armateurs et capitaines de navires affirment organiser leurs campagnes de pêche de manière à ce que l’ensemble des membres d’équipage puissent regagner leur localité à temps pour participer au vote, exerçant ainsi pleinement leurs droits et devoirs de citoyens lors de cette journée électorale.

Parallèlement aux formes traditionnelles de communication, les localités côtières de Quang Tri renforcent l’utilisation des technologies de l’information et des réseaux sociaux afin de faciliter l’accès à l’information pour les pêcheurs et leurs familles. Pour les électeurs pratiquant la pêche hauturière, les autorités de base coopèrent étroitement avec les gardes-frontières et les proches afin de transmettre en temps utile les informations sur la date et les lieux du scrutin, via les appels téléphoniques, les plateformes numériques et les réseaux d’information des postes de garde-frontières, permettant ainsi aux pêcheurs d’organiser leur activité en conséquence.

Parallèlement au travail de communication, la province de Quang Tri a pris l’initiative de mettre en œuvre, de manière précoce et rigoureuse, les différentes étapes de préparation aux élections, conformément au calendrier et aux réglementations en vigueur. À ce jour, l’ensemble des structures chargées de l’organisation du scrutin ont été mises en place, comprenant les Commissions électorales à tous les niveaux, les Bureaux électoraux et les Comités de vote. Les circonscriptions électorales et les bureaux de vote ont été clairement définis afin de faciliter la participation des électeurs.

La réception des dossiers de candidature aux élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIᵉ législature et des Conseils populaires provinciaux pour le mandat 2026-2031 a été effectuée dans le respect des règles, garantissant une structure et une composition conformes aux exigences fixées. Les activités de supervision et de contrôle de la préparation électorale ont également été renforcées, contribuant à assurer une mise en œuvre cohérente, synchronisée et conforme aux orientations arrêtées.

En matière d’information et de communication, les services et les localités de la province ont élaboré des plans spécifiques et déployé des formes de sensibilisation adaptées aux réalités de chaque territoire. Pour les pêcheurs, qui constituent une catégorie d’électeurs aux conditions de travail particulières, la province accorde une attention particulière, en procédant à la révision et à l’établissement des listes électorales, tout en diffusant de manière ciblée les informations nécessaires afin de garantir que tous les citoyens remplissant les conditions requises puissent exercer leur droit de vote.

Grâce à une préparation sérieuse, proactive et flexible, la province de Quang Tri s’emploie à garantir que les élections des députés de l’Assemblée nationale de la 16ᵉ législature et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 se déroulent conformément à la loi, dans des conditions de sécurité, de démocratie et de succès, en assurant que l’ensemble des électeurs, y compris les pêcheurs des zones côtières, aient pleinement accès à l’information et participent à cette grande fête démocratique nationale.

VNA/CVN