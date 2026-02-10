Une vice-présidente de l'Assemblée nationale offre des cadeaux pour le Têt à Ninh Binh

Une délégation de travail de l'Assemblée nationale, conduite par sa vice-présidente Nguyên Thi Thanh, s'est rendue le 10 février dans la province de Ninh Binh (Nord) pour y distribuer des cadeaux aux familles pauvres et défavorisées à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thanh a remis 1.564 cadeaux, d'une valeur unitaire de 1 million de dôngs, aux familles bénéficiaires de politiques publiques, aux personnes démunies et à celles en situation de précarité. La distribution des cadeaux a été assurée par le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociopolitiques, des associations et les autorités locales.

Elle a félicité l'organisation du Parti, l'administration et la population de Ninh Binh pour leurs réalisations en 2025, et s'est dite convaincue que, grâce à leur solidarité et à leur détermination, la province continuerait de contribuer activement au redressement du pays.

Présentant ses vœux pour la nouvelle année, Nguyên Thi Thanh a exprimé l'espoir que la province aborde cette nouvelle année avec une confiance, une détermination et un succès renouvelés.

Lors de sa visite, la vice-présidente de l'Assemblée nationale a distribué 100 cadeaux à des familles défavorisées du quartier de Nam Hoa Lu, ainsi que 900 autres colis à des familles bénéficiaires de programmes sociaux dans plusieurs communes de la province. Dans la commune de Yên Tu, elle a offert 400 cadeaux aux familles bénéficiaires des communes de Yên Tu, Yên Mac, Yên Mo et Dông Thai.

La responsable a également rendu visite à la Mère héroïque vietnamienne Nguyên Thi Thom, à l'occasion du Têt, dans la commune de Yên Mac.

Mme Thanh a encouragé les familles à surmonter les difficultés et à bâtir une vie meilleure, tout en exhortant les comités du Parti et les autorités locales à poursuivre la mise en œuvre efficace des politiques de protection sociale, à veiller à la prise en charge des groupes vulnérables et à ne laisser personne de côté, en particulier pendant les fêtes traditionnelles du Têt.

VNA/CVN