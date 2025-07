Diên Biên

Le chef du Parti, Tô Lâm, rend hommage aux Héros morts pour la Patrie

À l’occasion du 78e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2025), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné d’une délégation de haut niveau, s’est rendu le 27 juillet au Temple dédié aux martyrs du champ de bataille de Diên Biên Phu et au cimetière national des Morts pour la Patrie A1, à Diên Biên pour déposer des gerbes et offrir de l’encens en mémoire des Héros morts pour la Patrie.