Laos : ouverture de la 45e Assemblée générale de l’AIPA à Vientiane

À cette occasion, au nom du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm a envoyé un message à l'AIPA-45.

Photo : VNA/CVN

Dans son message, Tô Lâm a hautement apprécié le thème de l’AIPA-45 visant à promouvoir le "Rôle des parlements dans le renforcement de la connectivité et de la croissance inclusive de l'ASEAN".

Soulignant que l'ASEAN se trouvait à un moment important dans le processus de construction de sa Communauté, il a déclaré qu'il était nécessaire de continuer à renforcer les liens et le soutien mutuel entre l'AIPA et l'ASEAN.

L'Assemblée nationale vietnamienne continue de participer, dans un esprit proactif, positif et responsable, aux activités de l'AIPA, contribuant ainsi à la construction d'une Communauté de l'ASEAN solidaire, solide, puissante et prospère. Confirmant cela, Tô Lâm a estimé que sous la présidence du président de l'AIPA-45, la coopération étroite des délégués et la préparation minutieuse de l'Assemblée nationale du pays hôte, l'AIPA-45 serait couronnée de succès.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de l’AIPA-45, dans la matinée du 19 octobre, avant la cérémonie d’ouverture de cet événement, le président de l'Assemblée nationale du Laos, également président de l'AIPA 2024, Saysomphone Phomvihane, a reçu les chefs des délégations des organes législatifs des pays membres et des pays observateurs de l'AIPA, les représentants des partenaires de l'AIPA, ainsi que les invités à l'AIPA-45.

Saysomphone Phomvihane a hautement apprécié le rôle des pays membres de l'AIPA dans la promotion de la croissance commune de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Il a estimé que l'AIPA-45 serait une opportunité pour les organes législatifs membres de promouvoir la coopération, la solidarité, de consolider la confiance mutuelle et d'échanger des points de vue pour créer l'unité et obtenir des résultats importants.

L’AIPA-45 abordera de nombreuses questions importantes sur la politique, l'économie, la société, les femmes, la jeunesse... En outre, les participants discuteront de mécanismes de coopération pour soutenir la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025.

VNA/CVN