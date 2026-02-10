Le président de l’Assemblée nationale félicite le journal Dai biêu Nhân dân

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté mardi 10 février une cérémonie à Hanoi pour remettre un certificat de mérite du Comité permanent de l’Assemblée nationale au Dai biêu Nhân dân (Représentants du peuple), en reconnaissance de ses remarquables performances en matière de transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Félicitant le journal pour ses réalisations enregistrées ces dernières années, il a noté que depuis sa modernisation en 2009, le journal, géré par le Bureau de l’Assemblée nationale, n’a cessé de croître et de se développer, obtenant de nombreuses distinctions de haut niveau du Parti et de l’État, dont l’Ordre du travail de première classe en 2023.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné le rôle crucial du journal dans la diffusion des directives et politiques du Parti, des lois de l’État, et dans la représentation des activités de l’Assemblée nationale, de ses organes et des Conseils populaires, tout en servant de lien entre le pouvoir législatif et les électeurs à l’échelle nationale.

Il a mis en lumière la transformation remarquable du journal, tant sur le fond que sur la forme, avec une couverture toujours plus approfondie et un écosystème médiatique moderne et intégré, multiplateforme, comprenant la presse écrite, l’information en ligne, la télévision, la vidéo et les réseaux sociaux disponibles 24h/24 et 7j/7.

Passant en revue les réalisations du pays en 2025 dans les domaines du développement socio-économique, de la défense et de la sécurité nationales, des affaires étrangères, de l’édification du Parti et de la lutte contre la corruption, il a souligné que ces résultats étaient le fruit d’une contribution significative de l’Assemblée nationale et de ses organes, notamment grâce au rôle d’information et de communication joué par le Dai biêu Nhân dân.

Photo : VNA/CVN

En 2026 - année cruciale pour la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti -, le président de l’Assemblée nationale a exhorté le journal à intensifier sa couverture, de manière opportune, approfondie et efficace, de l’application de cette résolution et du programme d’action du Comité du Parti de l’Assemblée nationale.

Il a également insisté sur la nécessité d’une couverture plus rigoureuse des travaux législatifs, du contrôle et des décisions relatives aux grandes questions nationales, ainsi que sur la mise en œuvre des conclusions du Politburo concernant les orientations du développement législatif pour la période 2026-2030.

Le plus haut législateur vietnamien a par ailleurs demandé au journal de privilégier la communication avant, pendant et après les élections des députés à l’Assemblée nationale de la XVe législature et aux Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, tout en continuant d’innover dans ses modes de communication et d’élargir ses canaux de diffusion afin de rapprocher les activités parlementaires des électeurs et du public.

Au nom de la direction et du personnel du journal, la rédactrice en cheffe, Pham Thi Thanh Huyên, a exprimé sa sincère gratitude au président de l’Assemblée nationale, au Comité permanent de l’Assemblée nationale et au Bureau de l’Assemblée nationale pour leur soutien constant, leur confiance et leurs encouragements.

Elle a déclaré que ce certificat de mérite était pour le journal une source de fierté et une forte motivation pour améliorer davantage la qualité de ses reportages politiques, poursuivre sa transformation numérique globale, développer des produits multiplateformes et multimédias, et former une main-d’œuvre journalistique compétente en matière de numérique afin de répondre aux exigences de l’ère numérique.

VNA/CVN