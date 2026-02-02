Le président de l'AN préside la cérémonie de remise des insignes d'adhésion au Parti

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a présidé, le 2 février, une cérémonie de remise des insignes des 45 et 30 ans d'adhésion au Parti à des membres de l'organisation du Parti de l'AN.

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, Trân Thanh Mân, secrétaire du Comité de l'AN, a remis l'insigne des 45 ans d'adhésion au Parti à Duong Thanh Binh, membre de la Permanence du Comité du Parti de l'AN, membre du Comité permanent de l'AN et président du Comité des aspirations et de la supervision publiques de l'AN.

Parallèlement, Dô Van Chiên, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de l'AN et vice-président permanent de l'AN, a remis l'insigne des 30 ans d'adhésion au Parti à Phùng Khanh Tai, secrétaire adjoint du Comité du Parti de l'AN.

S'exprimant lors de la cérémonie, le président de l'AN Trân Thanh Mân a félicité les récipiendaires, soulignant que ces distinctions étaient décernées à une occasion particulièrement significative : le 96e anniversaire du Parti et le succès du XIVe Congrès national du Parti.

Il a insisté sur le fait que les insignes d'adhésion au Parti représentent une noble récompense et un honneur particulièrement élevé. Ces insignes sont décernés aux membres qui se sont dévoués sans relâche, qui ont fait preuve d’une loyauté absolue envers les objectifs, les idéaux du Parti et la cause révolutionnaire vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

"Chaque année d’adhésion au Parti, a déclaré le secrétaire général Tô Lâm, marque un parcours de persévérance, de discipline et de dévouement total. Elle témoigne de la force politique, de l’intégrité morale et d’un profond sens du service à la Patrie et au peuple".

Le président de l'AN s'est dit convaincu que les deux responsables continueraient d'apporter une contribution significative au Parti, à l'AN et au développement national.

Au nom des récipiendaires, Duong Thanh Binh a exprimé sa profonde reconnaissance et a réaffirmé son engagement indéfectible envers le Parti, l'État et le peuple.

VNA/CVN