Le Vietnam partage son expérience en matière de développement social équitable et inclusif de l'ONU

Du 2 au 10 février, la 64 e session de la Commission du développement social (CSocD) s’est tenue au siège de l’ONU à New York, sur le thème "Promouvoir le développement social et la justice sociale grâce à des politiques coordonnées, équitables et inclusives".

Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New York, la session a réuni de nombreux ministres, hauts responsables en charge des affaires sociales et du travail, ainsi que des représentants d’organisations internationales. Dans son allocution d’ouverture, la présidente de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU a souligné le lien étroit entre justice sociale, éradication de la pauvreté, développement inclusif et paix et stabilité mondiales, mettant en garde contre les risques d’instabilité accrus en l’absence de politiques globales face aux changements climatiques et aux inégalités.

Le président du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) a appelé à renforcer les investissements dans la protection sociale et les services sociaux, considérés comme le socle de la résilience et de la croissance à long terme. Lors du débat général, les États ont plaidé pour des politiques centrées sur l’humain, l’élargissement de la protection sociale, la promotion d’emplois décents et le soutien aux groupes vulnérables ; les pays en développement ont insisté sur les besoins en financements, technologies et renforcement des capacités.

S’exprimant à la session, le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé que le développement social et la justice sociale constituent des piliers de la stratégie nationale du Vietnam, l’amélioration des conditions de vie de la population étant l’indicateur clé de la croissance. Il a indiqué qu’en cinq ans, le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé de 5,2% à 1,3%, tandis que le PIB par habitant a été multiplié par 1,4, plaçant le pays parmi les économies à revenu intermédiaire supérieur. Le cadre politique continue d’être renforcé, notamment avec l’entrée en vigueur en 2026 d’une nouvelle loi sur l’emploi, élargissant la protection des travailleurs du secteur informel et améliorant les services du marché du travail. Les femmes représentent plus de 30% des députés de l’Assemblée nationale et près de la moitié de la main-d’œuvre. L’assurance maladie couvre 96% de la population, avec l’objectif d’une couverture universelle d’ici 2030. L’enseignement public est gratuit sur l’ensemble du territoire, contribuant à l’avancement de l’objectif d’une éducation de qualité au titre des Objectifs de développement durable (ODD).

Le Vietnam a enfin proposé de renforcer la coordination et la cohérence des politiques selon une approche mobilisant l’ensemble du gouvernement et de la société, d’intégrer l’égalité de genre dans les politiques du travail et sociales, de promouvoir l’autonomisation économique des femmes, d’accélérer l’inclusion numérique par l’investissement dans les infrastructures et les compétences numériques dans les zones rurales, reculées et isolées, et d’intensifier la coopération et le soutien internationaux en faveur des pays en développement.

