Le chef du Parti rencontre des généraux à la retraite à l’aube du Nouvel An lunaire

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, a rencontré mardi 10 février des généraux à la retraite pour leur rendre hommage et leur exprimer sa gratitude pour leurs contributions exceptionnelles à la libération nationale et à l’édification et à la défense de la Patrie vietnamienne socialiste, à l’approche du Nouvel An lunaire (Têt) 2026.

Le chef du Parti a affirmé que les grandes victoires de la révolution vietnamienne portent l’empreinte indélébile de l’héroïque Armée populaire du Vietnam (APV). Il a fait remarquer que les délégués n’étaient pas seulement des commandants exceptionnels sur les plans militaire et politique, mais aussi des modèles exemplaires de moralité révolutionnaire, de loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi que des membres exemplaires du Parti et des citoyens exemplaires dans leurs localités.

Au nom des dirigeants du Parti, de l’État, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, le secrétaire général Tô Lâm a souhaité aux délégués santé et bonheur, et a exprimé l’espoir qu’ils continueront à transmettre la flamme révolutionnaire aux générations actuelles et futures.

Le chef du Parti a présenté aux participants les grandes orientations du XIVe Congrès national du Parti, la tâche de construire une Armée populaire du Vietnam révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne, ainsi que le rôle important des vétérans dans cette nouvelle ère révolutionnaire.

Il a souligné que la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti repose sur une action coordonnée, résolue et continue, du niveau central au niveau local. Les comités et les autorités du Parti traduisent rapidement la résolution en programmes et plans d’action adaptés aux réalités du terrain. Les objectifs stratégiques ont été déclinés en cibles et tâches concrètes, et leur mise en œuvre fait l’objet d’un contrôle et d’un suivi réguliers, insufflant ainsi une nouvelle dynamique à l’ensemble de la société.

Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté l’ensemble des forces armées à défendre fermement le principe de la direction absolue et directe du Parti sur l’Armée populaire du Vietnam dans tous les domaines ; à se concentrer sur la construction d’une armée bien exercée et moderne ; à renforcer la qualité globale et la puissance de combat ; à rationaliser les structures organisationnelles ; et à développer l’industrie de la défense de manière proactive, autonome, à double usage et moderne.

Il a également souligné la nécessité de bien comprendre le principe de la défense de la Patrie «en amont et à distance» et de la «protection du pays avant que les dangers ne surviennent», tout en améliorant les capacités de recherche, de prévision et d’évaluation afin de conseiller le Parti et l’État en temps opportun et de ne pas se laisser faire ni surprendre en toute circonstance.

Concernant le rôle de l’Association des vétérans vietnamiens et de ses membres, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, dans le contexte des nouvelles exigences de l’œuvre révolutionnaire et de la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti, la responsabilité des vétérans revêt une importance croissante.

Le chef du Parti s’est dit convaincu que l’Association des vétérans vietnamiens restera unie, surmontera les difficultés et accomplira en toutes circonstances toutes les missions qui lui ont été confiées par le Parti, l’État et le peuple.

