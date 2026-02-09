Hô Chi Minh-Ville renforce ses liens avec le corps diplomatique

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé lundi soir 9 février une rencontre avec les consuls généraux et les responsables des organisations internationales et des bureaux internationaux dans la ville, à l’occasion du Nouvel An 2026 et du Têt traditionnel.

>> Le PM et son épouse président un banquet en l’honneur du corps diplomatique

>> Des diplomates étrangers explorent le vestige national spécial de Côn Son-Kiêp Bac

>> Les résultats du XIVe Congrès national du Parti présentés au corps diplomatique

>> Le PM souligne la nécessité de renforcer le dialogue et la coopération entre les nations





Photos : VNA/CVN

S’exprimant lors de cet événement, Nguyên Van Duoc, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire, a mis en lumière les performances socio-économiques de la ville en 2025, marquée par une croissance du PIB régional de 8,03%, représentant près de 24% du PIB national, des recettes budgétaires dépassant 800.000 milliards de dôngs (30,8 milliards de dollars), et un PIB régional par habitant avoisinant les 8.800 dollars.

La ville a également dominé l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) avec 8,2 milliards de dollars, dont plus de deux milliards dans les domaines des sciences, des technologies, de la transformation numérique et de l'innovation. L'ouverture prochaine du Centre financier international suscite par ailleurs de grandes attentes pour faire de la ville un nouveau pôle de croissance régionale.

En 2025, la ville a également organisé avec succès de nombreux événements internationaux majeurs, élargissant son réseau de partenaires et affirmant son image de métropole dynamique, ouverte et solidaire.

Le dirigeant a souligné que ces succès résultent en grande partie d'une coopération internationale dynamique et de la confiance accordée par les partenaires étrangers. Hô Chi Minh-Ville a exprimé sa profonde gratitude envers le corps consulaire et la communauté internationale pour leur soutien constant dans les domaines de l’investissement, du commerce, de l'éducation, de la santé et de la culture.

Photo : VNA/CVN

Pour l'année 2026, la ville appelle à un partenariat encore plus approfondi des amis étrangers. Elle souhaite que les représentations diplomatiques continuent de jouer leur rôle de passerelle pour renforcer la compréhension mutuelle, développer le commerce et l’investissement, faciliter les transferts technologiques, la formation de ressources humaines de haute qualité et le développement des secteurs économiques d'avenir.

Nguyên Van Duoc a réitéré l’engagement de la ville à demeurer un ami responsable et efficace en améliorant de manière continue l’environnement de l’investissement, assurant la transparence et la stabilité. Il a assuré que les autorités locales maintiendraient un mécanisme de dialogue régulier, lever les obstacles rencontrés par les investisseurs étrangers, créant ainsi les conditions les plus optimales pour une coopération réussie et durable.

Au nom du corps diplomatique, Timur Sadykov, consul général de Russie dans la ville, a félicité le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville pour leurs réalisations remarquables durant l’année écoulée. Dans un contexte d'incertitudes mondiales, le Vietnam a maintenu une forte croissance, une stabilité macroéconomique et une attractivité efficace des investissements étrangers.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que ces résultats témoignent d'un leadership avisé et d'une vision stratégique, alors que le Vietnam poursuit des objectifs toujours plus ambitieux pour se hisser au premier plan aux niveaux régional et mondial dans les secteurs de l'industrie, de la technologie, des sciences, de l'éducation, de la culture, de la santé, de la sécurité et de la défense.

Selon lui, ces résultats ne sont pas de simples chiffres statistiques, mais témoignent de la prudence et de la vision stratégique dont font preuve les dirigeants vietnamiens dans leurs prises de décision, reflétant leur aspiration constante au développement et à la prospérité du peuple vietnamien.

En conclusion, Timur Sadykov a remercié les autorités municipales pour leur soutien aux missions diplomatiques, ainsi que le Service municipal des affaires étrangères pour son rôle déterminant dans le bon fonctionnement des représentations étrangères.

VNA/CVN