Le ministre des Affaires étrangères reçoit l’ambassadeur de la République tchèque

Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, a reçu, le 10 février au matin à Hanoï, Hynek Kmonicek, ambassadeur de la République tchèque, venu lui faire ses adieux à l’issue de son mandat au Vietnam.

>> Le secrétaire général Tô Lâm reçoit le président du Sénat tchèque à Hanoï

>> Le président du Sénat tchèque conclut sa visite officielle au Vietnam

>> Le président Luong Cuong reçoit l’ambassadeur tchèque Hynek Kmonicek

Photo : VNA/CVN

Félicitant l’ambassadeur pour l’excellent accomplissement de sa mission, le ministre Lê Hoài Trung a hautement apprécié ses contributions actives au renforcement et à l’approfondissement des relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la République tchèque. Il a souligné que, durant le mandat de l’ambassadeur à Hanoï, les relations bilatérales avaient connu un développement vigoureux, enregistrant de nombreux résultats remarquables dans divers domaines.

Les relations politiques et diplomatiques n’ont cessé de se consolider à travers des échanges et des visites de haut niveau et à tous les échelons. En particulier, les deux pays ont officiellement élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, célébré en 2025.

Dans les domaines du commerce et de l’investissement, la coopération bilatérale a également enregistré des avancées notables. Le volume des échanges commerciaux a connu une croissance impressionnante, plus que doublant par rapport à 2022, passant de 848 millions de dollars à environ 2,3 milliards de dollars en 2025. La mise en service réussie de l’usine automobile Skoda illustre le fort potentiel de coopération et la complémentarité croissante entre les deux économies.

Le ministre a également salué les progrès constants de la coopération dans d’autres secteurs, tels que la défense et la sécurité, l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, la culture et le tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples, contribuant à enrichir et à donner une substance concrète au Partenariat stratégique Vietnam - République tchèque.

Évoquant les grandes orientations visant à promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, le ministre Lê Hoài Trung s’est dit convaincu qu’avec sa riche expérience, sa connaissance approfondie du Vietnam et dans ses nouvelles fonctions, l’ambassadeur Hynek Kmonicek continuerait à soutenir activement et à contribuer de manière concrète au développement approfondi, efficace, substantiel et durable du Partenariat stratégique entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur Hynek Kmonicek a exprimé sa sincère gratitude au ministre Lê Hoài Trung et au ministère vietnamien des Affaires étrangères pour leur coopération étroite et leur soutien constant, qui lui ont permis de mener à bien son mandat. Approuvant pleinement les orientations évoquées par le ministre, il a affirmé que, quelle que soit sa future fonction, il ferait tout son possible pour contribuer au renforcement des relations bilatérales. Il a par ailleurs réaffirmé que la République tchèque considère toujours le Vietnam comme un partenaire prioritaire majeur en Asie et souhaite élargir la coopération globale entre les deux pays dans les années à venir.

À cette occasion, le ministre Lê Hoài Trung a remercié la République tchèque pour le soutien et les conditions favorables accordés à la communauté vietnamienne dans ce pays, lui permettant de s’y établir durablement, de bien s’intégrer et de contribuer positivement à l’amitié entre les deux nations.

VNA/CVN