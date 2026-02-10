Le Vietnam souhaite promouvoir une coopération multiforme avec la Norvège

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a déclaré le 10 février à Hanoï au ministre norvégien du Développement international Åsmund Aukrust que le Vietnam attache une grande importance au renforcement de sa coopération multiforme avec la Norvège.

Les deux parties bénéficient des conditions favorables pour se compléter et développer une coopération mutuellement avantageuse, tournée vers la transition verte et le développement d’une économie circulaire, a noté Lê Hoài Trung, saluant les progrès des relations entre les deux pays en 55 ans depuis l’établissement de liens diplomatiques.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a exhorté les deux parties à renforcer leur confiance politique par des échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux ; à tirer parti des atouts de la Norvège et du potentiel des deux pays dans les domaines de l’investissement et du commerce, de l’agriculture, du développement durable de la pêche, des hautes technologies, de l’adaptation au changement climatique, de l’environnement et de la croissance verte, afin d’élargir et d’approfondir davantage leurs relations de manière efficace et substantielle.

Les deux parties devraient en même temps poursuivre efficacement leur coopération dans les domaines traditionnels tels que l’éducation et la formation, ainsi que l’aide au développement, afin d’aider le Vietnam à améliorer ses capacités, à renforcer ses institutions, à promouvoir l’égalité des sexes et à promouvoir son développement socio-économique, a-t-il poursuivi.

Les deux ministres se sont félicités des progrès accomplis dans les négociations visant à établir un partenariat stratégique vert Vietnam - Norvège, et ont convenu de promouvoir les négociations et de signer prochainement un accord de libre-échange (ALE) entre les pays membres de l’AELE (Norvège, Suisse, Islande et Liechtenstein) et le Vietnam, afin de diversifier les marchés et d’apporter des avantages concrets aux milieux des affaires et aux populations des deux pays.

Le ministre norvégien Åsmund Aukrust a salué le rôle, la position et la politique étrangère proactive du Vietnam, considérant le pays comme un ami et un partenaire fiable de la Norvège dans la région Asie-Pacifique.

Il a affirmé que sa visite au Vietnam, intervenant immédiatement après le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, témoigne d'une grande confiance politique et de la volonté du gouvernement norvégien de promouvoir une coopération plus substantielle et globale avec le Vietnam.

Disant sa joie de rencontrer le ministre Lê Hoài Trung à l’occasion du 55e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Norvège, il a souligné que le potentiel et les possibilités de coopération entre les deux pays demeurent considérables, sur les plans tant bilatéral que multilatéral.

Dans un contexte d’instabilité mondiale croissante et de tensions commerciales exacerbées, le ministre Åsmund Aukrust a affirmé la volonté de la Norvège de renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de la pêche durable, des énergies vertes, de l’économie maritime, de la transition verte et du développement de l’économie circulaire, tout en continuant de coopérer avec le Vietnam pour promouvoir le multilatéralisme et contribuer à relever les défis mondiaux.

Partageant leurs points de vue sur la situation internationale et régionale, les deux parties ont convenu d’échanger et de coordonner activement leurs positions sur les questions d’intérêt commun, de promouvoir la coopération interrégionale, notamment dans le cadre de l’ASEAN, de l’OMC et des Nations unies, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

