Le Vietnam souhaite renforcer davantage l'amitié traditionnelle avec l'Ouzbékistan

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle et à sa coopération mutuellement avantageuse avec l'Ouzbékistan, et s'efforce de les renforcer, a déclaré le vice-Premier ministre Trân Hông Hà lors d'une réunion en ligne avec son homologue ouzbek Jamshid Khodjaev, le 9 février.

Cette réunion visait à examiner la mise en œuvre des engagements et accords de haut niveau conclus ces dernières années et à discuter des orientations et des mesures à prendre pour promouvoir davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment l'économie et le commerce, l'investissement, l'énergie (pétrole et gaz), l'industrie, les mines, les transports, l'agriculture, le textile et l'habillement, l'éducation et la formation, et le tourisme.

Les deux vice-Premiers ministres ont examiné et évalué la mise en œuvre du Plan d'action Vietnam - Ouzbékistan pour la période 2025-2026 et se sont déclarés satisfaits des résultats positifs obtenus ces dernières années, en particulier depuis la visite officielle en Ouzbékistan du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et la rencontre entre les deux vice-Premiers ministres en avril 2025. Les relations politiques ont continué à se développer positivement, avec une intensification des échanges et des contacts de haut niveau. La coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'industrie, de l'agriculture, des transports et du tourisme a également enregistré des progrès concrets.

Trân Hông Hà a souligné que les gouvernements et les ministères et agences compétents des deux pays doivent poursuivre l'amélioration du cadre juridique et la création de mécanismes et de conditions favorables permettant aux agences, organisations et entreprises d'établir, de maintenir et de développer leur coopération, de dynamiser les investissements, de connecter les deux marchés et de faciliter un accès plus approfondi aux marchés régionaux.

Il a insisté sur l'importance d'accélérer la conclusion et la signature d'accords de coopération en matière d'éducation, d'exemptions de visa pour les titulaires de différents types de passeports, de protocoles additionnels à l'Accord pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale, ainsi que l'établissement rapide de bureaux de représentation sur le territoire de l'autre pays.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a également souligné la nécessité de traduire les priorités de coopération en projets concrets au Vietnam et en Ouzbékistan afin de tirer pleinement parti des atouts de chaque partie, de participer plus activement et efficacement aux chaînes de valeur régionales et mondiales et d'améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération. Il a proposé que le gouvernement ouzbek organise prochainement une conférence de promotion des investissements afin de présenter les opportunités de coopération aux entreprises vietnamiennes.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les transports, notamment la connectivité multimodale et maritime, d’élargir les liaisons aériennes directes, ainsi que de promouvoir les échanges dans l’éducation, la formation, l'échange des étudiants et les liens directs entre les collectivités locales.

Le vice-Premier ministre ouzbek Jamshid Khodjaev a affirmé son soutien au renforcement de la coopération avec le Vietnam, notamment dans l’exploitation pétrolière et gazière en Ouzbékistan, ainsi que dans l’investissement, la construction, la métallurgie et l’agriculture, en particulier la transformation des produits agricoles, la riziculture, la sériciculture et le textile. Il a également approuvé l’ouverture d’une liaison aérienne directe Hanoï - Tachkent, l’élargissement de la coopération entre les compagnies aériennes et la promotion des échanges touristiques.

Les deux vice-Premiers ministres ont convenu d’organiser des visites de haut niveau en 2026 afin de dynamiser la coopération Vietnam - Ouzbékistan, tout en chargeant les ministères concernés de finaliser les accords sectoriels en vue de leur signature et de leur mise en œuvre effective, pour approfondir et rendre plus efficace la relation bilatérale.

