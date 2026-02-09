Le président de l’AN rend hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67

À l’occasion du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et à l’approche du Nouvel An lunaire du Cheval, le 9 février, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, accompagné d’une délégation du Comité permanent de l’AN, a rendu hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67, au sein du site historique du Palais présidentiel.

Dans une atmosphère solennelle et émouvante, Trân Thanh Mân a offert de l’encens en mémoire du dirigeant bien-aimé de la nation vietnamienne, qui a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti, de la nation et du peuple.

Photo : VNA/CVN

Devant l’autel du Président Hô Chi Minh, le président de l’Assemblée nationale et sa délégation ont exprimé leur engagement à renforcer l’unité, à renouveler résolument la pensée et les modes de fonctionnement de l’Assemblée nationale afin de mieux répondre aux exigences de la pratique, et à mettre en œuvre efficacement la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Ils se sont engagés à améliorer la qualité des activités législatives, de la supervision suprême et de la prise de décisions sur les grandes questions nationales, tout en préparant avec soin l’organisation des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, l’Assemblée nationale continuera de jouer son rôle dans le perfectionnement des institutions, la levée des goulots d’étranglement et la mobilisation de toutes les ressources au service du développement socio-économique.

La Maison 67, où le Président Hô Chi Minh a vécu et travaillé durant les dernières années de sa vie, conserve de nombreux souvenirs et documents précieux. En 2025, le site historique commémoratif du Président Hô Chi Minh au sein du Palais présidentiel a accueilli environ 2,6 millions de visiteurs vietnamiens et étrangers venus pour la visite et la recherche.

VNA/CVN