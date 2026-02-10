Têt

Le Premier ministre réaffirme le principe de "ne laisser personne de côté"

À l’occasion du Nouvel An 2026 et du Têt traditionnel, le 10 février au matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de mise en chantier du projet de l’école inter-niveaux de Câm Thach et a rendu visite à plusieurs ménages pauvres, personnes en situation difficile et ouvriers de la province de Thanh Hoa, au Centre.

Photo : VNA/CVN

Le projet de l’école inter-niveaux de Câm Thach est financé par des unités relevant du ministère de la Défense, dont le Corps 12, le Groupe des industries et des télécommunications de l’Armée et la Banque commerciale par actions de l’Armée, le Corps 12 étant chargé de la construction.

Le projet vise à bâtir un établissement scolaire moderne et durable. Le Premier ministre a demandé aux unités et organismes concernés de le construire conformément aux normes des 248 écoles inter-niveaux prévues dans les communes frontalières. Il a également demandé que les travaux soient achevés avant le 31 août 2026 afin d’accueillir les élèves dès l’année scolaire 2026-2027.

Le Parti et l’État accordent une attention particulière au développement de l’éducation dans les zones peuplées de minorités ethniques, les régions montagneuses et frontalières, a déclaré Pham Minh Chinh, rappelant que le Bureau politique avait adopté l’orientation visant à construire 248 établissements scolaires inter-niveaux en internat, du primaire au collège, dans les communes frontalières, dont 16 dans la province de Thanh Hoa.

L’investissement dans la construction de l’école inter-niveaux de Câm Thach s’inscrit dans la continuité et traduit une mise en œuvre résolue de cette orientation du Parti et de l’État, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé à la province de Thanh Hoa de continuer à prioriser l’allocation des ressources afin d’achever, avant le 30 août 2026, la construction des six écoles inter-niveaux en internat (du primaire au collège) dont les travaux ont été lancés en 2025, et de se préparer à lancer, en février 2026, les chantiers des dix autres établissements.

Transmettant les salutations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre a apprécié à cette occasion les résultats socio-économiques obtenus par Thanh Hoa en 2025, notamment dans le domaine de la sécurité sociale. La province figure parmi les localités pionnières en matière de construction de logements pour les ménages pauvres et les bénéficiaires de politiques sociales, la réduction du taux de pauvreté de 1,5% par rapport à 2024.

Le Premier ministre a demandé à la province de Thanh Hoa de poursuivre la mise en œuvre rigoureuse des politiques et lois du Parti et de l’État, en particulier l’application effective de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti. La province est également appelée à continuer d’assurer la sécurité sociale et à construire un réseau de protection sociale durable et inclusif, afin que chacun puisse bénéficier des fruits du développement socio-économique.

Le Premier ministre a également réaffirmé que le Parti et l’État accordent toujours une attention particulière aux préparatifs du Têt, dans l’esprit de "ne laisser personne de côté". Il a demandé à Thanh Hoa de mettre en œuvre efficacement les directives relatives à l’organisation du Têt 2026, afin de garantir que chaque personne et chaque foyer puissent célébrer le Nouvel An dans des conditions suffisantes, joyeuses, saines, sûres et en bonne santé.

À cette occasion, le Premier ministre et les dirigeants de différents organismes ont remis des cadeaux à des familles bénéficiaires de politiques sociales, des personnes défavorisées et des ouvriers de Thanh Hoa.

VNA/CVN