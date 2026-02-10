Le membre permanent du Secrétariat rend hommage au Président Hô Chi Minh

À l’occasion du 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février) et à l’approche du Têt traditionnel de l’Année du Cheval 2026, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a rendu hommage au Président Hô Chi Minh le 10 février à la Maison 67, située au sein du site historique dédié au Président Hô Chi Minh dans l'enceinte du Palais présidentiel.

>> Le président Luong Cuong rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Le président de l’AN rend hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, Trân Câm Tu a solennellement déposé des fleurs et offert de l’encens en mémoire du leader bien-aimé du peuple vietnamien. La délégation a ensuite visité l’espace d’exposition des objets personnels de l'Oncle Hô, ainsi que l’étang aux poissons et le jardin qui lui sont associés.

Le Président Hô Chi Minh est un exemple éclatant de patriotisme, ayant légué au Parti et au peuple vietnamiens un héritage moral précieux fondé sur le dévouement, le sacrifice et la quête du bonheur du peuple. Il a consacré toute sa vie non seulement à la libération nationale, mais aussi à la lutte de l’humanité progressiste pour la paix, la dignité humaine et l’amitié entre les nations.

La Maison 67 conserve intacts les souvenirs de ses dernières années et fut le siège de réunions stratégiques du Bureau politique durant la guerre. En 2025, ce site historique a accueilli environ 2,6 millions de visiteurs et organisé 15 expositions thématiques, consacrées notamment aux XIVe Congrès nationaux du Parti et aux préparatifs des élections des députés de la XVIᵉ législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

VNA/CVN