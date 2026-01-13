Hanoï mobilise ses forces pour assurer la sécurité absolue du XIVe Congrès du Parti

La Police municipale de Hanoï a organisé le 12 janvier, une conférence consacrée à la mise en œuvre du Plan global de déploiement des forces chargées d’assurer la sécurité et l’ordre public lors du XIV e Congrès national du Parti.

S’exprimant lors de la conférence, le lieutenant-général Nguyên Thanh Tùng, directeur de la Police municipale de Hanoï, a souligné que l’exigence constante dans la mission de sécurisation du XIVᵉ Congrès du Parti consiste à préserver fermement la stabilité, à appliquer strictement le principe "normalité à l’extérieur, rigueur à l’intérieur", à garantir une circulation fluide, contribuant ainsi à bâtir l’image d’une capitale sûre, civilisée et accueillante.

Le directeur de la Police municipale a demandé aux unités concernées, dans l’exécution de leurs missions, de mettre en œuvre de manière synchronisée l’ensemble des mesures professionnelles, de renforcer la maîtrise de la situation dès l’amont, à distance, à la base et dans le cyberespace.

Les vice-directeurs de la Police municipale sont chargés de diriger directement les opérations selon les domaines et les zones qui leur sont confiés, afin de traiter rapidement les situations dès le niveau local et d’empêcher l’émergence de tout "point chaud".

Soulignant qu’il s’agit d’une période particulièrement cruciale pour la protection de la sécurité nationale, le lieutenant-général Nguyên Thanh Tùng a appelé l’ensemble des forces de la Police de la capitale à valoriser l’expérience acquise lors de la sécurisation de la cérémonie commémorative A80, événement salué et reconnu par les dirigeants à tous les niveaux ainsi que par la population.

Il a insisté sur la nécessité d’appliquer de manière souple, créative et coordonnée les mesures de prévention, de dissuasion et de répression, de traiter avec rigueur les infractions, et de ne tolérer aucune faille, quelle qu’elle soit. L’ensemble des forces est invité à faire preuve au plus haut niveau d’un esprit de "proactivité, de discipline, de responsabilité et d’efficacité", sans jamais se laisser surprendre en aucune circonstance.

Garantir un niveau de sécurité maximal

Selon les informations communiquées par la Police municipale de Hanoï, ce Plan global a été élaboré de manière méthodique et scientifique, conformément aux directives du ministère de la Police, du Comité municipal du Parti et du Comité populaire de la ville. Le plan prévoit un dispositif couvrant l’ensemble du territoire, une répartition claire et précise des missions pour chaque unité et chaque force, ainsi que la mobilisation maximale des effectifs, des moyens et des équipements techniques, avec pour objectif suprême de garantir une sécurité et une sûreté absolues avant, pendant et après le Congrès.

Les priorités portent notamment sur la sécurité routière, la prévention et la lutte contre la criminalité, la gestion de la résidence, en particulier celle des ressortissants étrangers , la prévention et la lutte contre les incendies, ainsi que la protection de la sécurité dans le cyberespace, avec une détermination à sanctionner strictement les actes exploitant les technologies et l’intelligence artificielle pour déformer les faits, saper le Parti et l’État ou semer la confusion dans l’opinion publique.

Les unités relevant de la Police de Hanoï sont tenues de mettre en œuvre leurs missions selon le principe "des personnes clairement désignées, des tâches clairement définies, des responsabilités clairement établies et des délais clairement fixés", en garantissant un niveau de sécurité maximal sans perturber la vie quotidienne ni les déplacements normaux de la population. Elles sont également appelées à renforcer la coordination étroite entre les forces afin de prévenir toute situation complexe, même la plus mineure.

