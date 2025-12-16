Le vice-PM Trân Hông Hà reçoit les ambassadeurs et chargés d'affaires de l'UE

Le 16 décembre à Hanoï, à l'occasion du 35 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà a reçu les ambassadeurs et chargés d'affaires de l'UE au Vietnam.

>> Le Vietnam participe au quatrième Forum ministériel UE - Indopacifique

>> Le Vietnam et l’UE intensifient leur coopération globale

>> Relations Vietnam - UE : 35 ans d’un partenariat en pleine expansion

Photo : VNA/CVN

Saluant les diplomates à l'approche du Noël et du Nouvel An 2026, le dirigeant vietnamien a souligné le parcours de 35 ans de ce partenariat intégral avec de nombreux acquis importants enregistrés dans tous les domaines. Depuis la signature de l'accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) en 2019, le commerce bilatéral croît de 10 à 15% par an et les investissements de l'UE dépassent 30 milliards de dollars, ce qui fait de l'UE le quatrième partenaire commercial du Vietnam, son troisième marché d'exportation et son sixième investisseur.

Trân Hông Hà a affirmé la volonté du Vietnam d'élever ces relations à un niveau supérieur, en privilégiant l'économie, les sciences-technologie, la résilience au changement climatique, l’environnement, les échanges entre les peuples, la transition verte et numérique, l'éducation, et la culture.

Au nom de la délégation, le chargé d'affaires par intérim de l'UE, Rafael De Bustamante, a qualifié le Vietnam de partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est. Il a exprimé le souhait de l'UE d'élever les liens au rang de Partenariat stratégique intégral et d'accélérer la mise en œuvre de l'EVFTA et du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Les diplomates européens ont félicité le Vietnam pour ses performances économiques et son record de 20 millions de touristes internationaux établi en 2025, tout en saluant les réformes institutionnelles et la politique de visas favorable aux citoyens européens.

Abordant la coopération maritime, le vice-Premier ministre a sollicité le soutien européen pour le développement durable de l'économie marine et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Il a détaillé les mesures drastiques engagées, notamment l'équipement en systèmes de surveillance par satellite (VMS), le durcissement du cadre légal et pénal, ainsi que la supervision hebdomadaire du gouvernement pour éradiquer la pêche illégale et favoriser la transition vers l'aquaculture durable.

Il s'est dit convaincu que la confiance politique mutuelle continuera de renforcer la coopération bilatérale pour la paix et la prospérité dans les deux régions et dans le monde.

VNA/CVN