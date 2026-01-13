Avancées majeures de la diplomatie depuis 40 ans sous la direction du Parti

Le Vietnam a enregistré des jalons d’une portée historique dans le domaine des relations extérieures tout au long de 40 années de Renouveau ( Dôi Moi ), sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

>> Renouveau (Dôi Moi) : de la théorie à la puissance économique mondiale

>> Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement

>> Les succès économiques du Vietnam témoignent de la justesse de la direction du Parti communiste

Photo : VNA/CVN

Ces réalisations majeures continueront d’être valorisées par le Parti afin de saisir de manière proactive les opportunités, de surmonter les défis et de promouvoir une diplomatie toujours plus efficace, garantissant au plus haut niveau les intérêts nationaux, tout en affirmant le Vietnam comme un membre actif et responsable de la communauté internationale dans un monde en constante évolution.

Rétrospectivement, l’un des acquis les plus importants du Parti a été de briser l’encerclement et l’embargo, de normaliser progressivement et d’élargir les relations avec tous les autres pays, faisant passer le Vietnam d’une situation d’isolement à celle d’un pays disposant d’un vaste réseau de relations couvrant la plupart des régions du monde.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays et territoires et a noué des partenariats stratégiques et des partenariats globaux avec 38 pays, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, les pays du G7 et la majorité des économies du G20.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée récemment à la VNA au début de l’année 2026, marquant également le deuxième anniversaire de l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a affirmé que les deux pays avaient accompli des progrès importants dans la coopération bilatérale, non seulement dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’éducation, des échanges culturels et humanitaires, mais aussi dans ceux de la sécurité et de la défense. Il s’est dit convaincu que les relations bilatérales continueraient de progresser fortement à l’avenir.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, le Parti entretient des relations avec 253 partis politiques dans 115 pays à travers le monde. L’Assemblée nationale maintient des liens avec les parlements de plus de 140 pays. Le Front de la Patrie, les organisations de masse et populaires développent des relations extérieures avec plus de 1.200 organisations populaires et partenaires étrangers. Il s’agit d’une base importante permettant au Vietnam de s’intégrer de plus en plus profondément dans les structures de coopération régionales et mondiales.

Dans une interview accordée à la VNA au début de l’année 2026, le secrétaire général du Mouvement de la gauche unie (MIU) de la République dominicaine, Miguel Mejía, a estimé que, sous la direction du Parti communiste, le Vietnam avait mis en œuvre d’importantes réformes dans de nombreux domaines, réussi à surmonter la période de stagnation causée par les séquelles de la guerre, ouvert la voie à une intégration internationale approfondie et affirmé sa position non seulement dans la région mais aussi sur la scène internationale.

Les relations extérieures multilatérales ont également enregistré des avancées importantes. Le Vietnam a été élu à deux reprises membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a assumé la vice-présidence de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, a été élu à trois reprises au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, dont deux mandats consécutifs (2023-2025 et 2026-2028), et est membre de la Commission du droit international pour le mandat 2023-2027.

Parallèlement, le pays participe activement à de nombreux mécanismes importants de l’ASEAN, de l’UNESCO, de l’UIP, de l’AIPA, de l’APEC et à d’autres forums mondiaux. Ces responsabilités témoignent non seulement de la confiance de la communauté internationale, mais confirment également que le Vietnam est un pays responsable dans la résolution des enjeux mondiaux, du maintien de la paix et de la sécurité alimentaire à la lutte contre le changement climatique et à la promotion du développement durable.

Photo : VNA/CVN

En particulier, la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, avec plus de 1.100 déploiements d’officiers de l’armée et de la police dans des zones sensibles telles que le Soudan du Sud, la République centrafricaine et la région d’Abyei en Afrique, illustre clairement l’image d’un Vietnam épris de paix et prêt à contribuer aux efforts communs de l’humanité.

Lors de ses nombreux échanges et visites de travail avec le Vietnam, le Secrétaire général adjoint des Nations unies, Jean-Pierre Lacroix, a toujours hautement apprécié les capacités et le professionnalisme des Casques bleus vietnamiens, se disant confiant quant à la poursuite et à l’élargissement de leurs contributions. Lors de sa dernière visite au Vietnam en juin 2025, il a déclaré que le Vietnam était un modèle en matière de maintien de la paix et de déminage.

Sur le plan économique, la diplomatie joue un rôle particulièrement important dans le développement et l’intégration internationale. Le Vietnam entretient actuellement des relations commerciales avec 224 marchés et participe à plus de 500 accords de coopération bilatéraux et multilatéraux dans de nombreux domaines, devenant ainsi un maillon important des chaînes d’approvisionnement régionales. Sa capacité d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), des aides publiques au développement (APD) et des technologies de pointe s’est fortement accrue, plaçant le Vietnam parmi les économies les plus attractives pour les flux de capitaux internationaux.

En particulier pendant la pandémie de COVID-19, la diplomatie du vaccin s’est imposée comme un point fort, permettant au Vietnam d’accéder à des sources essentielles de vaccins auprès de nombreux partenaires, contribuant ainsi au contrôle de l’épidémie et à une reprise économique rapide. Ces résultats montrent que la diplomatie n’est pas seulement le "prolongement" de la politique de développement, mais participe directement à la création de nouveaux moteurs de croissance.

À l’avenir, une diplomatie efficace contribuera à la réalisation des objectifs majeurs, tels que devenir une économie à revenu élevé d’ici 2045, opérer la transition vers une économie verte d’ici 2050, développer l’économie numérique, renforcer la main-d’œuvre hautement qualifiée et attirer davantage d’investissements de haute technologie.

Lors d’une conférence de presse fin août 2025, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a également partagé son impression profonde sur le processus de Renouveau du Vietnam, soulignant que, depuis le second semestre 2024, sous la direction du secrétaire général Tô Lâm, le Parti communiste du Vietnam avait conduit le peuple vietnamien à promouvoir le Renouveau et l’ouverture, en adoptant quatre résolutions majeures visant à stimuler l’innovation, l’intégration internationale, l’élaboration et l’application des lois, le développement de l’économie privée, tout en accélérant la rationalisation de l’appareil administratif et la fusion d’unités administratives, générant ainsi des acquis importants.

Le travail à l’égard des Vietnamiens de l’étranger et la protection des citoyens ont également connu un développement dynamique. La communauté de plus de six millions de Vietnamiens vivant dans plus de 130 pays et territoires est de plus en plus attachée à la Patrie. Selon les statistiques arrêtées à la fin de 2025, les Vietnamiens de l’étranger ont investi dans 457 projets au Vietnam, pour un capital total de 1,729 milliard de dollars, répartis dans 26 des 34 localités du pays. Chaque année, les envois de fonds atteignent environ 15 milliards de dollars, contribuant activement au développement national.

Le 25 décembre, en présidant la conférence nationale de bilan de la mise en œuvre de la Résolution n°36-NQ/TW sur le travail à l’égard des Vietnamiens de l’étranger, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les contributions positives et les engagements de la diaspora, contribuant aux réalisations communes du pays.

"La communauté vietnamienne à l’étranger constitue une ressource importante pour l’édification et la défense de la Patrie. Le Parti et l’État attendent beaucoup de la solidarité, du soutien et de l’engagement de l’ensemble des Vietnamiens, au pays comme à l’étranger, afin de concrétiser les deux objectifs stratégiques des centenaires et d’accompagner le Vietnam vers une nouvelle ère".

Parallèlement, l’information extérieure et la diplomatie culturelle continuent de laisser une empreinte forte, valorisant l’image d’un pays pacifique, accueillant et riche de son identité culturelle, tout en luttant efficacement contre les informations erronées et en protégeant les fondements idéologiques du Parti.

Créer des percées sur le plan diplomatique pour une nouvelle phase de développement

Dans un contexte mondial marqué par une concurrence stratégique accrue entre les grandes puissances et par l’évolution complexe des défis de sécurité non traditionnels - cybersécurité, changement climatique, pandémies, crises énergétique et financière -, l’environnement de développement du Vietnam est directement affecté.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Le Parti continuera de promouvoir le rôle pionnier de la diplomatie dans la création et le maintien d’un environnement pacifique et stable, la mobilisation des ressources extérieures au service du développement national et le renforcement du potentiel, du rôle, de la position et du prestige international du pays.

Parallèlement, le Parti s’attachera à approfondir les relations bilatérales de manière stable et durable, à valoriser le rôle de la diplomatie du Parti dans l’orientation stratégique globale, à renforcer la diplomatie multilatérale en étroite synergie avec la diplomatie bilatérale, et à affirmer le Vietnam comme un membre actif et responsable de la communauté internationale, en participant de manière proactive aux mécanismes multilatéraux régionaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam s’emploiera à construire une diplomatie globale et moderne reposant sur trois piliers : la diplomatie du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire.

En revenant sur les 40 dernières années de Renouveau, la diplomatie du Vietnam a connu des avancées remarquables, laissant des empreintes historiques dans le processus d’intégration et de développement du pays. La pensée du Renouveau, l’esprit d’indépendance et d’autonomie, ainsi que la persévérance dans les objectifs de paix et de coopération ont permis au Vietnam de surmonter les défis, de saisir les opportunités et d’affirmer une position de plus en plus élevée sur la scène internationale.

VNA/CVN