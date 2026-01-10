Le PM Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur des États-Unis Marc Knapper

Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec les États-Unis et souhaite continuer à consolider le Partenariat stratégique global, dans l’intérêt des peuples des deux pays ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. C’est ce qu’a souligné le 10 janvier, à Hanoi, le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de la réception pour l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, venu lui dire au revoir au terme de son mandat au Vietnam..

Lors de la réception, le chef du gouvernement vietnamien a félicité l’ambassadeur Marc Knapper pour un mandat couronné de nombreux résultats remarquables au Vietnam, saluant ses contributions actives à la promotion d’un développement efficace, durable et approfondi des relations Vietnam - États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la coordination étroite entre l’ambassadeur Marc Knapper et l’ambassade des États-Unis, ayant contribué aux jalons majeurs des relations bilatérales au cours des quatre dernières années, en particulier l’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique global, posant des bases solides pour une nouvelle phase de développement des relations entre les deux pays.

Il a réaffirmé que le Vietnam poursuivait avec constance une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, d’autodétermination, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, tout en maintenant la politique de défense dite des "quatre non".

Copération économique et commerciale, un pilier essentiel des relations

Dans les temps à venir, les deux pays devront continuer à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux afin de renforcer la confiance politique et de créer un nouvel élan pour les relations bilatérales.

Le Premier ministre a souligné que la coopération économique et commerciale constituait un pilier essentiel des relations Vietnam - États-Unis, saluant le rôle de l’ambassadeur Marc Knapper dans l’ouverture des marchés aux produits des deux pays et dans l’encouragement des entreprises américaines à accroître leurs investissements et à élargir leurs activités au Vietnam.

Il a proposé que les États-Unis renforcent leur coopération avec le Vietnam dans les domaines du transfert de technologies et de la transformation numérique, reconnaissent rapidement au Vietnam le statut d’économie de marché et retirent le pays des listes de restrictions à l’exportation de technologies de pointe (D1, D3).

Le Premier ministre s’est dit convaincu que les deux parties achèveraient prochainement les négociations sur un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, créant ainsi un environnement commercial stable et apportant des bénéfices concrets aux communautés d’affaires des deux pays.

Il a également souligné l’importance et la signification particulière de la coopération dans le règlement des conséquences de la guerre, contribuant à l’instauration de la confiance, à la réconciliation et au renforcement de la compréhension mutuelle. Il a salué les efforts constants de l’ambassadeur Marc Knapper et proposé aux deux parties de continuer à intensifier leur coopération dans ce domaine.

Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur le respect de la Charte des Nations unies et du droit international, le règlement des différends par des moyens pacifiques, et a demandé aux États-Unis de continuer à soutenir la position de l’ASEAN sur les questions régionales, ainsi que le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation maritime et aérienne dans la région, conformément au droit international.

Poursuivre l’élargissement de la coopération

Pour sa part, l’ambassadeur des États-Unis, Marc Knapper, s’est réjoui de constater que les relations bilatérales se développaient de manière de plus en plus concrète et globale dans tous les domaines, continuant de servir de modèle dans les relations internationales.

Il a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh pour son soutien au développement des relations bilatérales.

L’ambassadeur Marc Knapper a partagé les évaluations et propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, convenant que les deux parties devraient poursuivre l’élargissement de leur coopération dans des domaines clés tels que la politique et la diplomatie, la sécurité et la défense, le commerce et l’investissement, l’énergie, l’action humanitaire et le règlement des conséquences de la guerre, les sciences et technologies, ainsi que la formation de ressources humaines de haute qualité.

Il s’est dit convaincu que le Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis continuerait de se renforcer et a affirmé que, quel que soit le poste qu'il occupera, il resterait un ami du Vietnam et continuerait de contribuer au développement des relations entre les deux pays.

