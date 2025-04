Les reporters de guerre de la VNA, témoins de la Grande Victoire du Printemps 1975

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a été le premier organe à annoncer la victoire tant attendue après 30 ans de lutte. Partout, le drapeau rouge à étoile jaune flottait dans les rues. Les premiers reportages, images et informations des journalistes de la VNA et de l'Agence de presse de Libération ont immortalisé la journée de la grande victoire, la chute du régime fantoche de Saigon et l’échec de la stratégie de "vietnamisation de la guerre" des États-Unis.

Selon le journaliste Trân Mai Huong, à l'aube du 30 avril 1975, l'avant-garde du Corps d’armée 2 pénétra dans le centre de Saïgon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville). Le véhicule transportant les journalistes se frayait un chemin près des chars pour éviter les tirs ennemis. La colonne de blindés se dirigeait droit vers le Palais de l'Indépendance.

L'équipe de journalistes de la VNA atteignit le Palais au moment où les premiers chars forçaient la grille. Trân Mai Huong photographia alors un char arborant le drapeau du Front de libération, franchissant la porte, capturant ainsi un moment historique unique. Cette photo est devenue l’un des symboles de la victoire du 30 avril 1975.

Par l’ouest de Saïgon, le groupe de reporters de l'Agence de presse de Libération, dirigé par Nguyên Thanh Bên, entra dans la ville depuis Hoc Môn et Go Vap. Les habitants, émus et enthousiastes, saluaient sans relâche le passage des colonnes de soldats.

"Arrivés à Saigon, nous avons été accueillis chez un habitant avant de parcourir la ville… De retour, j’ai rédigé l'article +Saigon dans ses premières heures de libération+ et l'ai transmis immédiatement", se souvient Nguyên Thanh Bên.

Les journalistes de la VNA et de l'Agence de presse de Libération furent aux avant-postes de l'information, documentant l'une des plus grandes victoires de l'histoire nationale. Des articles, télégrammes Morse, télex et milliers de photos furent expédiés à Hanoï, alimentant la presse nationale et internationale.

Dès la nuit du 30 avril, les journalistes se remirent au travail pour assurer un flux continu d'informations. Les rapports affluèrent de tous les fronts vers Tây Ninh, où l'équipe de rédaction, dirigée par Dào Tùng, traitait et relayait les informations vers Hanoï.

Le 24 mai 1976, la VNA et l'Agence d'Information de Libération furent réunies en une seule entité : l’Agence Vietnamienne d’Information.

Les journalistes de guerre poursuivirent leur mission en temps de paix. Nguyên Sy Thuy fut affecté à Minh Hai (Cà Mau) pour couvrir la réforme agricole et le développement économique du Sud.

"Témoigner de l'esprit combatif et du labeur passionné du peuple après la libération a été pour moi un immense honneur", confie Nguyên Sy Thuy.

Pour Trân Mai Huong, être témoin de la Journée du 30 avril 1975 demeure le plus grand honneur de sa carrière journalistique : "Les correspondants de guerre sont ceux qui écrivent l'Histoire avec leur sang au cœur des combats".

Il a rappelé avec émotion que plus de 260 membres de la VNA avaient sacrifié leur vie, un chiffre inégalé parmi les agences de presse vietnamiennes.

Nguyên Thanh Bên, lui, continua à travailler dans le Sud jusqu’à sa retraite. En observant l'évolution de Hô Chi Minh-Ville après un demi-siècle, il exprime sa fierté devant une métropole moderne, dynamique, fidèle à l’esprit de solidarité et d'humanité.

