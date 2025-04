Les Premiers ministres vietnamien et japonais visitent le Musée national d'histoire

Dans le jardin du Musée, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont invité le couple japonais à prendre un petit-déjeuner avec des plats typiques et le café vietnamien.

Après le petit-déjeuner, le Premier ministre Pham Minh Chinh, son homologue japonais Ishiba Shigaru et leurs épouses ont découvert le Musée national d'histoire du Vietnam où préserve plus de 200.000 documents et objets historiques et culturels dont 20 trésors nationaux.

Le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et son épouse ont exprimé leur admiration pour l'histoire de l'édification et de la défense nationale du peuple vietnamien au cours des milliers d'années, reconnaissant en même temps les similitudes culturelles entre les deux nations.

Ils ont estimé que cette tradition historique constituait une source de fierté et un moteur important pour le développement du Vietnam dans l’avenir, avec une position de plus en plus élevée dans la région et sur la scène internationale.

Le dirigeant japonais a déclaré encore une fois remercier les dirigeants vietnamiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour l'accueil chaleureux et respectueux réservé à sa délégation.

Le Japon continuera d'accompagner le Vietnam dans la nouvelle ère, en soutenant son développement socio-économique, la construction de son économie indépendante et autonome, son œuvre d’industrialisation et de modernisation, a-t-il affirmé.

VNA/CVN