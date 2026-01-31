Le président de l’AN offre des cadeaux à des ménages démunis à Dông Thap

À l’occasion du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et à l'approche du Nouvel An lunaire, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, s’est rendu le 31 janvier dans la commune de Ba Sao, province de Dông Thap (Sud), afin de rendre visite et d’offrir des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux personnes en difficulté ainsi qu’aux forces armées locales.

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a adressé ses vœux de santé et de prospérité à la population locale. Il a souligné qu’en 2025, malgré un contexte international et national complexe, le pays avait enregistré des résultats très encourageants, marqués par la stabilité macroéconomique, une inflation maîtrisée et la garantie du bien-être social. La croissance du PIB a notamment atteint 8,02%, avec un PIB par habitant estimé à environ 5.026 dollars. Trân Thanh Mân a affirmé que les contributions de la province de Dông Thap et de la commune de Ba Sao avaient joué un rôle important dans ces succès nationaux.

Le dirigeant a également souligné que la préparation des élections des députés de la XVIe législature de l’AN et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, prévues le 15 mars 2026, constituait une mission politique majeure. Il a insisté sur la nécessité d’une organisation rigoureuse, démocratique et conforme à la loi, tout en appelant à renforcer la vigilance afin de garantir la sécurité et l’ordre social face aux manœuvres des forces hostiles.

Par ailleurs, Trân Thanh Mân a plaidé pour le renforcement des structures locales et la formation d’un contingent de cadres intègres, compétents et dévoués. Afin de mener à bien la réforme administrative, il a encouragé les cadres à faire preuve de dynamisme, de créativité et d’un sens élevé des responsabilités.

Photo : VNA/CVN

Enfin, il a demandé la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour assurer un soutien efficace aux personnes les plus démunies, conformément à la Directive N°55-CT/TW sur l’organisation du Nouvel An lunaire du Cheval 2026.

À cette occasion, il a assisté à la remise d’un don de 3 milliards de dôngs par la Vietcombank destiné à la construction d’une salle d’enseignement en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) au Lycée d’excellence de Tiên Giang, situé dans la province de Dông Thap.

VNA/CVN