Mise en examen de Nguyên Dinh Thang pour "terrorisme"

Le 30 janvier, le ministère de la Police a annoncé que l’Agence d’enquête de sécurité de la Police de la province de Dak Lak avait rendu une décision d’inculpation et émis un mandat de placement en détention provisoire à l’encontre de Nguyên Dinh Thang pour le crime de "terrorisme", prévu au paragraphe 2 de l’article 299 du Code pénal.

Selon le ministère de la Police, le 16 janvier 2026, l’Agence d’enquête de sécurité de la Police de la province de Dak Lak a engagé des poursuites pénales concernant une affaire de "terrorisme" survenue le 11 juin 2023 dans la province de Dak Lak. À ce stade de l’enquête, les autorités disposent de preuves suffisantes établissant que Nguyên Dinh Thang (né le 9 mars 1958 à Hô Chi Minh-Ville ; de nationalité vietnamienne ; d’ethnie Kinh ; dernier lieu de résidence avant avoir quitté illégalement le territoire national : n° 14/40C, rue Ky Dông, quartier Nhiêu Lôc, Hô Chi Minh-Ville) a dirigé, incité et apporté son aide à Y Quynh Bdap, lequel a dirigé certains individus à l’intérieur du pays afin de commettre des actes terroristes et des homicides le 11 juin 2023 dans la province de Dak Lak.

Le 30 janvier 2026, l’Agence d’enquête de sécurité de la Police de la province de Dak Lak a rendu une décision d’inculpation et émis un mandat de placement en détention provisoire à l’encontre de Nguyen Dinh Thang pour le crime de "terrorisme", conformément au paragraphe 2 de l’article 299 du Code pénal. Le Parquet populaire de la province de Dak Lak a approuvé l’ensemble des décisions et mandats susmentionnés.

Actuellement, l’Agence d’enquête de sécurité de la Police de la province de Dak Lak, en coordination avec le Parquet populaire de la province, poursuit l’enquête afin de clarifier les faits et les actes criminels commis par l’inculpé Nguyên Dinh Thang, en vue de leur traitement conformément aux dispositions de la loi.

VNA/CVN