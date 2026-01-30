L'élite économique au service de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville

Le 28 janvier, l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a officiellement lancé le Conseil consultatif stratégique pour l’innovation (SACSTI), marquant une étape importante pour ce système universitaire. C’est la toute première fois que l’établissement se dote d’un organe consultatif spécialisé, réunissant à la fois des experts internationaux et des entrepreneurs de premier plan.

Huit des treize membres du Conseil consultatif stratégique pour l’innovation de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville sont des dirigeants occupant des postes de direction au sein de grandes entreprises, illustrant le lien étroit entre le monde universitaire et le secteur économique.

Le conseil rassemble plusieurs personnalités influentes du monde économique, parmi lesquelles figurent Phạm Phú Ngọc Trai, président de l’Alliance vietnamienne pour le recyclage des emballages, Trần Hùng Huy, président du conseil d’administration d’Asia Commercial Bank, Đặng Huỳnh Uc My, présidente du conseil d’administration du groupe Thanh Thanh Cong - Biên Hoa, Don Lâm, directeur général et actionnaire fondateur du groupe VinaCapital, Lê Hông Minh, cofondateur, président du conseil d’administration et directeur général de VNG, Bolat Duisenov, président du conseil d’administration de Coteccons, Nguyên Ngoc Hoa, président du conseil d’administration de la Société d’investissement financier de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que Nguyên Thanh My, président du conseil d’administration de My Lan Group.

Le conseil compte également M. Young-Sup Joo, ancien ministre sud-coréen de l’Entrepreneuriat et de la Gestion des petites et moyennes entreprises, ainsi que les recteurs de quatre établissements membres de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, à savoir l’Université polytechnique, l’Université des sciences naturelles, l’Université des sciences humaines et sociales et l’Université d’économie et de droit.

Cet organe aura pour mission de conseiller et de formuler des avis sur la stratégie ainsi que sur les plans de développement à moyen et long terme. Il contribuera également à l’analyse critique des orientations et des projets liés au développement de la science, de la technologie et de l’innovation, tant pour l’université que pour les politiques menées à Hô Chi Minh-Ville et à l’échelle nationale.

Selon le vice-ministre de la Science et de la Technologie, Hoàng Minh, l’innovation est aujourd’hui confrontée à un paradoxe notable. Alors que la qualité des résultats de la recherche universitaire ne cesse de s’améliorer, leur impact concret demeure limité, de nombreuses technologies restant cantonnées aux laboratoires, tandis que les entreprises en quête d’innovation peinent à identifier des sources adaptées.

Il qualifie cet écart de "vallée de la mort", située entre la recherche scientifique et le marché.

Par ailleurs, l’écosystème de la science, de la technologie et de l’innovation demeure fragmenté. Les universités, les instituts de recherche, les entreprises et les fonds d’investissement manquent encore d’intermédiaires capables de les connecter efficacement. Les services de commercialisation de la technologie, tels que l’évaluation financière, le courtage, le conseil en propriété intellectuelle ou l’évaluation des normes, restent dispersés et insuffisamment professionnalisés, ce qui accroît les risques liés à la mise sur le marché des résultats de recherche.

Dans ce contexte, la création de centres d’innovation apparaît comme une nécessité objective pour répondre à ces défis structurels.

Selon le plan établi, le pays développera et mettra en place dès cette année 100 centres d’innovation aux niveaux national et local, a indiqué le vice-ministre Hoàng Minh.

Il a exprimé l’espoir que le Conseil consultatif stratégique pour l’innovation, ainsi que le Centre d’innovation de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, avec la participation d’entrepreneurs expérimentés, de gestionnaires et de scientifiques reconnus, contribuent à concrétiser les projets de recherche et de start-up, tout en soutenant l’objectif de croissance nationale.

Texte et photo : Quang Châu/CVN