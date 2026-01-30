INSPIRE FEST 2026

Promouvoir l’autonomisation et l’accompagnement des personnes handicapées

Dans l’après-midi du 29 janvier à Hanoï, le Comité central de l’Association des jeunes handicapés du Vietnam a présenté le programme "INSPIRE FEST 2026", dont la tenue est prévue en avril 2026.

Il s’agit de l’activité inaugurale d’une série d’événements appelés à devenir une marque nationale, organisée chaque année au Nord, au Centre et au Sud, afin de répondre de manière concrète aux besoins de plus de huit millions de personnes handicapées, à l’occasion de la Journée nationale des personnes handicapées (18 avril).

S’exprimant lors du programme, le président de l’Association des jeunes handicapés du Vietnam, Pham Van Thanh, a souligné que, au-delà des politiques mises en place par le Parti et l’État, les personnes handicapées ont besoin d’espaces ouverts où elles sont écoutées, se voient offrir des opportunités et sont reconnues comme des acteurs à part entière du développement.

À travers INSPIRE FEST 2026, l’Association des jeunes handicapés du Vietnam entend promouvoir un changement profond de mentalité au sein de la société, en passant de "l’aide" à "l’autonomisation", du "parrainage" à "l’accompagnement", et d’une vision centrée sur les déficiences à la reconnaissance du potentiel, affirmant que les personnes handicapées constituent une composante importante du développement national.

Le programme vise à mobiliser des ressources dans les domaines du numérique, de l’éducation et de la formation, de l’emploi durable et de l’innovation, afin de lever les obstacles visibles et invisibles et de favoriser une intégration sociale effective et durable.

À cette occasion, l’Association a annoncé la création du prix "The Inspirer", destiné à honorer les familles, les individus et les organisations accompagnant les personnes handicapées dans leur parcours de dépassement et d’affirmation.

Dans le cadre du programme, l’Association des jeunes handicapés du Vietnam a également signé des accords de coopération avec JMB Vietnam et InfoRe Technology pour l’octroi de 100.000 bourses de formation à l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle via la plateforme LuyenAI.vn, en vue de soutenir l’accès aux technologies et le développement des compétences numériques.

