Hanoï reconnue «ville apprenante mondiale» de l’UNESCO

Dans la soirée du 29 janvier, au Temple de la Littérature, le Comité populaire de Hanoï a organisé la cérémonie d’accueil du titre reconnaissant Hanoï comme membre du Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, du représentant en chef du Bureau de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, ainsi que de nombreux diplomates, scientifiques et experts.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang, a souligné que le titre de « ville apprenante mondiale » contribue à enrichir le patrimoine de Hanoï, déjà reconnue comme « ville pour la paix » et « ville créative » par l’UNESCO.

Le responsable a affirmé que cette distinction témoigne des efforts constants de la capitale pour construire un environnement éducatif équitable et durable et qu’elle permet à renforcer la coopération et les échanges de connaissances avec plus de 400 villes membres de l’UNESCO dans 91 pays.

Pour sa part, Jonathan Wallace Baker, a salué le leadership de Hanoi et sa vision à long terme vers 2045. Il a souligné que cette reconnaissance est à la fois un honneur et une responsabilité. Elle témoigne de l'engagement indéfectible d'Hanoï à placer les citoyens, l'apprentissage et l'inclusion au cœur du développement et aussi affirme la détermination de la ville à poursuivre la construction d'une société apprenante inclusive, sans laisser personne de côté.

L’UNESCO souhaite que Hanoï continue d’inspirer et de collaborer avec d’autres localités, contribuant ainsi à l’expansion du Réseau des villes apprenantes afin que l’apprentissage tout au long de la vie devienne un fondement commun du développement durable, a conclu Jonathan Wallace Baker.

VNA/CVN