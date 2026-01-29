Unir les efforts pour repousser les escroqueries en ligne

Le 29 janvier, l’Association nationale de la cybersécurité et TikTok Vietnam ont organisé à Hanoi un séminaire intitulé « Un Têt en sécurité - sans crainte du Deepfake », dans le cadre de la campagne « Lutte contre les escroqueries en ligne 2026 ».

Les experts en cybersécurité ont averti que les formes d’escroqueries évoluent de manière de plus en plus sophistiquée. L’usage de la technologie Deepfake, utilisant un enregistrement vidéo ou audio réalisé ou modifié grâce à l'intelligence artificielle, représente aujourd’hui un défi majeur pour l’identification de l’identité.

Le secrétaire général adjoint de l’Association nationale de la cybersécurité, Vu Duy Hien, a présenté des chiffres encourageants. En 2025, le taux de victimes de fraudes en ligne est tombé à 0,18%, soit environ 1 personne sur 555, contre 0,45% en 2024. Cette baisse reflète les efforts conjoints des autorités, des entreprises technologiques et de la presse.

Cependant, les experts soulignent que les fraudeurs se tournent désormais vers des techniques de pointe. Ils utilisent le Deepfake pour usurper l'identité de proches afin de demander des virements, ou se faire passer pour des autorités ou des entreprises. A l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), les pièges se multiplient sous forme de promotions « chocs » ou de faux gains de loterie.

Face à ces menaces, l'Association nationale de la cybersécurité a émis plusieurs recommandations essentielles. L'image et la voix ne suffisent plus à confirmer une identité. Soyez prudent face aux demandes de transfert d'argent urgentes. Les cybercriminels créent souvent une pression temporelle. Il est crucial de s’arrêter pour vérifier l’information via des canaux officiels ou un second moyen de contact. Le Deepfake se nourrit de données réelles. Partager ses photos et sa voix de manière inconsidérée sur les réseaux sociaux augmente les risques d'usurpation. En outre, tout paiement doit passer par les plateformes certifiées, en évitant les liens suspects.

Le séminaire a également abordé le problème sous l'angle psychologique. Selon le professeur associé et Dr Tran Thanh Nam, de l’Université national de Hanoï, les jeunes sont souvent vulnérables en raison du syndrome FOMO (peur de manquer une opportunité), qui les pousse à privilégier la vitesse sur la vérification.

Pour amplifier ce message de prévention, l’événement a réuni plus de 20 créateurs de contenu (KOLs) de TikTok. Ces derniers utiliseront leur influence pour diffuser largement les gestes de défense numérique auprès des millions d'utilisateurs, afin que chaque citoyen puisse profiter des festivités du Têt en toute sécurité.

