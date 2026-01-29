Résolution N°72

Bac Ninh développe un système de secours d’urgence cohérent et moderne

Ces dernières années, parallèlement à l’urbanisation rapide et à l’augmentation des maladies aiguës, des accidents et des traumatismes, la demande en matière de secours médicaux d’urgence dans la province de Bac Ninh n’a cessé de croître.

Face à l’exigence de garantir le "temps d’or" dans la prise en charge des urgences, la province a progressivement perfectionné son système de secours selon une approche cohérente, moderne et largement couverte, associant étroitement les secours intra-hospitaliers et extra-hospitaliers.

Une étape importante a été franchie avec la création du Centre de secours et de transport sanitaire 115 relevant de l’Hôpital général N°1 de Bac Ninh, issu de la fusion du centre de secours extra-hospitaliers et du service des urgences. Cette unité spécialisée joue un rôle central dans le dispositif de secours extra-hospitaliers de la province. Elle dispose d’une équipe de médecins, d’infirmiers et de conducteurs dédiés, ainsi que de moyens et d’équipements médicaux modernes. L’ensemble des ambulances est équipé de systèmes de géolocalisation GPS, contribuant à améliorer la coordination et à réduire le temps d’intervention auprès des patients.

Outre cette force spécialisée, le Centre 115 coordonne des équipes de secours extra-hospitaliers au sein des services cliniques, prêtes à intervenir à tout moment. Il exploite également une centrale d’appels d’urgence, recevant les demandes de la population et organisant rapidement les interventions sur le terrain. Par ailleurs, le Centre de secours et de transport sanitaire 115 de l’Hôpital général N°2 de Bac Ninh, créé en 2018, continue de jouer un rôle important dans le réseau provincial, prenant en charge chaque année des dizaines de milliers de patients nécessitant des soins d’urgence et de réanimation.

Selon le ministère de la Santé, la mise en place du système de secours 115 à Bac Ninh marque une transition d’un modèle à voie unique vers une organisation interconnectée, multi-acteurs, intelligente et humaine. Le dispositif ne se limite plus à des ambulances isolées, mais fonctionne comme une chaîne intégrée, allant de la détection précoce et de la coordination unifiée à l’intervention rapide, à la prise en charge normalisée, au transport sécurisé et à la transmission efficace des patients, contribuant ainsi à la standardisation du "temps d’or" des urgences.

Actuellement, Bac Ninh dispose d’un réseau de santé relativement étendu, comprenant des hôpitaux, des postes de santé et de nombreuses structures médicales privées. Les secours sont organisés à la fois en milieu hospitalier et extra-hospitalier, avec des services et des unités d’urgence prêts à être mobilisés en cas de besoin. Le secteur de la santé de la province a progressivement maîtrisé et appliqué plusieurs techniques de réanimation avancées, contribuant à améliorer la qualité des soins et à réduire les taux de mortalité.

Toutefois, par rapport aux exigences réelles, le système de secours demeure confronté à des insuffisances en matière de ressources humaines, d’équipements et de mécanismes de coordination unifiés. Face à cette situation, la province de Bac Ninh a approuvé le projet de développement du système de secours médicaux pour la période 2026–2030, visant à construire un réseau cohérent et moderne, étroitement connecté au système national et interrégional de secours d’urgence.

Selon ce projet, Bac Ninh ambitionne de réduire d’au moins 20% la mortalité liée aux pathologies urgentes courantes, d’améliorer l’accès rapide aux services de secours et de développer un réseau de premiers secours communautaires dans les communes, quartiers, villages et groupes résidentiels. La province se concentre également sur la consolidation de l’organisation du système de secours, l’investissement dans les infrastructures, l’application des technologies numériques et la formation et l’attraction des ressources humaines, afin de mieux répondre aux besoins de protection et de soins de santé de la population dans le nouveau contexte.

