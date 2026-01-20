Dông Thap : plus de 160 citoyens vietnamiens rapatriés

Le commandement des gardes-frontières de la province de Dông Thap (Sud), en collaboration avec les forces compétentes, a procédé le 20 janvier, au poste-frontière international de Dinh Ba, à la réception de plus de 160 citoyens vietnamiens remis par le Cambodge.

Ces ressortissants sont originaires de 27 villes et provinces du pays, notamment Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Cân Tho, An Giang et Nghê An.

Selon les premières investigations, la majorité de ces individus étaient en situation d'immigration clandestine ou travaillaient sans permis de travail valide au Cambodge. Après avoir été détenus par les forces de l'ordre locales, ils ont été officiellement transférés aux autorités vietnamiennes.

À la suite des procédures nécessaires, le poste-frontière de Dinh Ba a émis des décisions de sanctions administratives à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière. En ce qui concerne les citoyens en règle, ils ont été remis aux services de police de leurs localités respectives pour un suivi et des investigations complémentaires, conformément à la loi.

Depuis le début de l'année 2025, le commandement des gardes-frontières de la province de Dông Thap a accueilli un total de plus de 250 citoyens vietnamiens remis par le Cambodge.

