Santé : du curatif au préventif tout au long de la vie

La ministre de la Santé, Dào Hông Lan, engage une refonte systémique privilégiant la prévention au tout-curatif. Cette stratégie place le citoyen au cœur d’un suivi médical numérique et intégral, assuré dès l’échelon local du système de santé.

Le secteur de la santé au Vietnam amorce un tournant historique avec l’entrée en vigueur de la Résolution N°72 du Politburo. Dào Hông Lan, membre du Comité central du Parti et ministre de la Santé, souligne l’impératif d’une mutation profonde : passer d’une logique purement curative à une approche de santé intégrale. Ce nouveau modèle place le citoyen au cœur du dispositif, privilégiant une protection proactive, précoce et de proximité. Plus qu’une simple mise à jour technique, il s’agit d’une véritable révolution dans la gouvernance et le service public de santé.

La ministre Dào Hông Lan rappelle que la Résolution N°72 repose sur un postulat fondamental : la santé individuelle est le capital le plus précieux de la nation. Ce principe sert désormais de boussole pour redéfinir les priorités sectorielles. Contrairement au modèle précédent, largement centré sur les soins hospitaliers de pointe, la nouvelle orientation exige un basculement vers la prévention et l’accompagnement actif. Concrètement, le suivi sanitaire s’inscrira désormais dans la continuité du parcours de vie, de la naissance au grand âge, afin d’alléger durablement le fardeau pathologique pesant sur la société et les infrastructures médicales.

Selon la cheffe du secteur de la Santé, ce texte ne se limite pas à une déclaration d’intention : il constitue un levier puissant pour lever les “goulots d’étranglement” structurels. Pour rendre cette vision opérante, le ministère a piloté l’adoption de la Résolution N°282 par le gouvernement. Les premiers résultats sont déjà tangibles grâce à une coordination interministérielle accrue. Au niveau local, une dynamique s’est instaurée avec le déploiement de programmes concrets, permettant aux nouvelles politiques de s’ancrer durablement dans les réalités territoriales.

Capital humain et révolution numérique

L’un des chantiers prioritaires identifiés par Mme Lan concerne la réforme du cadre institutionnel. L’expérience montre que les rigidités réglementaires ont souvent freiné l’essor du secteur. Ainsi, la refonte des mécanismes de mobilisation et d’allocation des ressources devient une urgence absolue. La ministre plaide pour une élaboration législative guidée par la transparence et la faisabilité, impliquant une collaboration étroite entre l’État, le secteur privé et la société civile.

À long terme, le ministère s’est engagé dans un vaste programme législatif quinquennal visant à combler les vides juridiques. Pour la ministre, la pertinence d’une politique se mesure à son mécanisme d’exécution. Une fois l’horizon réglementaire dégagé, le système pourra mettre en œuvre des solutions disruptives, notamment par l’hybridation des financements publics et privés. Dans ce schéma, le rôle du citoyen est réévalué : il devient un acteur responsable de sa propre santé, maillon essentiel de la couverture sanitaire universelle.

Sur le plan financier, le Programme cible national pour la santé sur les dix prochaines années constituera l’épine dorsale du financement. L’objectif est de coupler une gestion rigoureuse de l’Assurance maladie à l’ambition d’une couverture universelle, tout en favorisant l’essor de la médecine privée. Cette synergie multi-niveaux garantira la pérennité des réformes engagées.

Devant l’Assemblée nationale, le ministère a soumis des textes cruciaux pour donner corps à la Résolution N°72.

La ministre Dào Hông Lan a notamment évoqué l’élaboration de mesures d’exception et la présentation des Lois sur la prévention des maladies et sur la population. La Loi sur la prévention est perçue comme la pierre angulaire de l’institutionnalisation du soin tout au long de la vie. En privilégiant l’adage “mieux vaut prévenir que guérir”, le Vietnam entend non seulement améliorer la qualité de vie de sa population, mais aussi optimiser l’utilisation des deniers publics.

Parallèlement, le Programme cible national sur la santé et la population pour la prochaine décennie assure que les orientations politiques disposent des moyens matériels nécessaires. La ministre se dit confiante : ces efforts répondront aux attentes des citoyens et jetteront les bases pour un Vietnam robuste, moteur du développement socio-économique du pays.

Moteur de la santé de base

Bien que la question des ressources humaines demeure complexe, la ministre estime que la Résolution N°72 offre des perspectives claires. Un accent particulier est mis sur la formation d’excellence, adaptée aux spécificités des métiers médicaux. Les mécanismes de recrutement et les grilles indiciaires sont en cours de révision pour renforcer l’attractivité du secteur, particulièrement dans les zones reculées et au sein des centres de santé locaux.

Mme Lan réaffirme que la médecine de proximité est le “gardien du temple” du système sanitaire. Pour assurer un service au plus près des besoins, les missions des centres médicaux communaux ont été élargies et modernisées. L’adhésion de métropoles telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville ou la province de Quang Ninh (Nord) témoigne de l’efficacité de ces réformes territoriales, renforçant la confiance des usagers envers leurs structures locales.

Enfin, la ministre place l’innovation technologique au cœur de la stratégie sectorielle. Le déploiement des dossiers médicaux électroniques, du carnet de santé numérique et d’une base de données nationale s’accélère. Le Vietnam ne reste pas en marge des tendances mondiales, explorant déjà l’apport de l’intelligence artificielle dans le diagnostic et la thérapie. En conjuguant talents locaux, transition digitale et transferts de technologies internationales, le pays entend réduire l’écart avec les nations les plus avancées.

Portée par une détermination sans faille, la cheffe du secteur de la santé est convaincue qu’en transformant les mentalités et les modes d’action, les objectifs fixés par le Parti et l’État seront atteints. L’ambition ultime demeure : offrir à chaque citoyen vietnamien un avenir placé sous le signe d’une santé globale, équitable et pérenne.

