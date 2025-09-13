Vietnam - Cuba : plus d’un demi-siècle de fraternité sans précédent

Il y a cinquante-deux ans, en septembre 1973, alors que la terre de Quang Tri exhalait encore les fumées de la guerre, un événement marqua à jamais l’histoire de la solidarité entre les peuples cubain et vietnamien : la visite historique du leader de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz.

>> Renforcement de la coopération politico-militaire Vietnam - Cuba

>> Le Vietnam et Cuba fixent de nouvelles priorités pour une coopération globale

>> Plus de 400 milliards de dôngs collectés en soutien au peuple cubain

Photo : VNA/CVN

Fidel Castro Ruz fut le premier et le seul chef d’État étranger à se rendre dans la zone libérée du Sud-Vietnam, en pleine guerre.

Pour commémorer cet événement historique, l’Agence de presse cubaine (ACN) a publié un article de l’auteure Indira Ferrer Alonso sur 52 ans de fraternité sans précédent entre les peuples cubain et vietnamien.

Dans la matinée du 15 septembre 1973, le commandant en chef traversa un pont flottant sur le fleuve Bên Hai pour témoigner au peuple vietnamien héroïque la solidarité des habitants de la nation caribéenne.

Accompagné du Premier ministre de l'époque, Pham Van Dông, il a brandi le drapeau victorieux de la brigade Khe Sanh de l'Armée de libération de Tri Thiên-Huê et a marché d'une tranchée à l'autre, saluant les soldats un par un, a-t-elle raconté.

Dans ses mots, prononcés devant une foule enthousiaste à la Forteresse 241, Fidel Castro a exprimé son engagement indéfectible : "Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang!", a-t-elle déclaré.

Cette phrase, selon l'auteure, qui reste émouvante plus d'un demi-siècle plus tard, résume l'essence de l'amitié entre deux nations forgée dans la résilience, la dignité et l'internationalisme.

Aujourd'hui, 52 ans plus tard, cette visite reste intacte dans la mémoire de ceux qui l'ont vécue, a-t-il déclaré, ajoutant que la journée n'avait duré que six heures, mais qu'elle avait suffi à consolider une amitié éternelle : la visite du commandant en chef à Quang Tri était un symbole de fraternité entre deux nations unies par les mêmes idéaux de paix, d'indépendance et de justice sociale.

Cuba et le Vietnam continuent de cheminer ensemble, et Fidel Castro vit dans cette étreinte éternelle qui a défié la guerre et semé les graines d'une solidarité indestructible, a-t-il affirmé.

Et comme Fidel Castro l'a dit ce jour-là au Vietnam : "Le Vietnam sera dix fois plus beau, comme l'a rêvé le Président Hô Chi Minh. Dans cette construction, Cuba sera toujours à vos côtés", a-t-il déclaré.

VNA/CVN