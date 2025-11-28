icon search
La 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos prévue en décembre

La 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos se tiendra les 2 et 3 décembre à Vientiane, au Laos. Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh la coprésidera.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.
Photo : Duong Giang/VNA/CVN

À l'invitation du Premier ministre de la République démocratique populaire lao, Sonexay Siphandone, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, coprésidera la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, qui se tiendra les 2 et 3 décembre 2025 à Vientiane, au Laos.

VNA/CVN

