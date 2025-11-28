>> Vietnam - Laos : élargir la coopération en technologie, données et transformation numérique
|Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh.
|Photo : Duong Giang/VNA/CVN
À l'invitation du Premier ministre de la République démocratique populaire lao, Sonexay Siphandone, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, coprésidera la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, qui se tiendra les 2 et 3 décembre 2025 à Vientiane, au Laos.
VNA/CVN