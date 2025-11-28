Ajustement du Plan directeur national, cap sur une croissance à deux chiffres

Selon le programme de travail de sa 10 e session, le 28 novembre, l'Assemblée nationale débat en séance plénière du projet de loi sur la planification (amendée) ; de l'ajustement du Plan directeur national pour la période 2021-2030, avec vision à 2050 ; ainsi que du projet de loi complétant et modifiant certains articles de la Loi sur la planification urbaine et rurale.

Le projet de loi sur la planification (amendée) complète désormais le cadre réglementaire relatif au système de planification, comprenant : la planification au niveau national avec le Plan directeur national, la planification de l'espace maritime, la planification de l'utilisation des terres et les plans sectoriels ; la planification régionale et provinciale, les plans sectoriels détaillés, ainsi que la planification urbaine et rurale ; enfin, la planification des unités administratives économiques spéciales relevant de la compétence de l'Assemblée nationale.

Le texte se concentre sur l'harmonisation des relations entre les niveaux de planification, afin d'assurer continuité, cohérence, stabilité et hiérarchie, tout en fournissant une base juridique pour résoudre les conflits entre plans.

En matière de décentralisation, le projet de loi prévoit de confier au Premier ministre l'approbation des plans de l'espace maritime et de l'utilisation des terres ; au gouvernement la définition des compétences en matière de plans sectoriels ; aux ministères l'approbation des plans sectoriels détaillés ; et aux présidents des Comités populaires provinciaux l'approbation des plans provinciaux. Le nombre de plans sectoriels serait réduit de 78 à 49, soit une baisse de 37%.

Selon le rapport présenté par le gouvernement, l'ajustement du Plan directeur national vise à s'adapter à la réorganisation des unités administratives, à mettre en place un modèle d'administration locale à deux niveaux, et à atteindre une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030. Il insiste sur les percées en science-technologie, innovation, transformation numérique, formation, santé publique et sécurité énergétique.

Les objectifs généraux révisés ambitionnent qu'à l'horizon 2030, le Vietnam devienne un pays en développement à industrie moderne et revenu intermédiaire supérieur, avec un modèle de croissance fondé sur l'innovation et une organisation spatiale de développement national efficace et durable.

Les principaux indicateurs ont également été ajustés : croissance annuelle moyenne du PIB de plus de 8% sur 2021-2030, dont au moins 10% sur 2026-2030 ; PIB par habitant d'environ 8.500 dollars en 2030 ; et croissance annuelle de la productivité du travail supérieure à 8,5% sur 2026-2030. Pour 2031-2050, la croissance visée est de 7 à 7,5% par an, avec un PIB par habitant atteignant environ 38.000 dollars en 2050.

