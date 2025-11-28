Vietnam - Laos : vers une coopération médico-militaire accrue

Une cérémonie solennelle marquant le 20 e anniversaire du jumelage entre l’Hôpital central militaire 108 de l’Armée populaire du Vietnam et l’Hôpital central 103 de l’Armée populaire lao s’est tenue le 27 novembre à Vientiane. Cet événement constitue une étape importante dans la coopération médicale entre les deux pays.

>> Renforcer durablement les relations Vietnam - Laos

>> Coopération Vietnam - Laos dans l’organisation d’une foire de mise en relation commerciale

>> Vietnam - Laos : élargir la coopération en technologie, données et transformation numérique

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à cette occasion, le général de division, Professeur et Docteur Lê Huu Song, directeur de l’Hôpital central militaire 108, a souligné que les deux établissements sont des centres de référence en formation, recherche scientifique et soins de santé, bénéficiant d’un grand prestige auprès des forces armées et des populations des deux nations.

Depuis l'établissement officiel du programme de coopération globale en 2005, les relations bilatérales n'ont cessé de se consolider et d’obtenir des résultats encourageants, se traduisant par des échanges professionnels réguliers, la recherche scientifique et le transfert de nombreuses technologies médicales modernes.

Au cours des vingt dernières années, l’Hôpital 108 a dépêché de nombreux experts en mission de longue durée à l’Hôpital 103 pour assurer l’enseignement et le transfert de compétences, contribuant au traitement réussi de nombreux cas complexes. Plus de 200 médecins, infirmiers et techniciens laotiens ont été formés au Vietnam. Ces dernières années, grâce au soutien du ministère vietnamien de la Défense, un système de télémédecine a été mis en place, reliant les deux hôpitaux et permettant des consultations à distance ainsi que la numérisation complète des dossiers médicaux bilingues. Par ailleurs, l’Hôpital 108 a accueilli et soigné plus de 2 600 patients laotiens, avec un taux de guérison supérieur à 95%.

"Ces résultats ne sont pas seulement une réussite professionnelle ; ils incarnent avant tout la solidarité spéciale, la confiance mutuelle et les sentiments profonds qui unissent nos deux armées et nos deux peuples", a déclaré Lê Huu Song.

De son côté, le général de corps d’armée Vongsone Inpanphim, vice-ministre lao de la Défense et directeur du Département général de politique de l’Armée populaire lao, a salué l’efficacité de cette coopération, qui a considérablement renforcé les compétences, le prestige et la réputation de l’Hôpital 103. Dans le contexte régional et international actuel complexe, il a appelé les deux parties à intensifier leur coopération globale, leur entraide et leur partage d’expériences afin de construire des forces médicales militaires résilientes, prêtes à relever tous les défis.

À cette occasion, le général Vongsone Inpanphim a remis de hautes distinctions lao - Ordres du Travail de 2e et 3e classes, Ordres et médailles de l’amitié - à des collectifs et à des individus de l’Hôpital central militaire 108, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles.

La cérémonie s’est conclue par la signature d’un protocole d’accord de coopération pour la période 2025-2030, réaffirmant l’engagement des deux hôpitaux à poursuivre et approfondir leur soutien mutuel, au service du développement conjoint et de nouvelles avancées dans le domaine médical militaire, au bénéfice des relations spéciales Vietnam - Laos.

VNA/CVN