Une délégation du Parti communiste du Vietnam en visite de travail au Portugal

Du 22 au 27 novembre, dans le cadre des activités célébrant le 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Portugal, une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, a effectué une visite de travail au Portugal.

>> Le Vietnam et le Portugal ouvriront des bureaux de représentation diplomatique dans chaque pays

>> Vietnam - Portugal : renforcement de la coopération entre les deux Partis communistes

>> Le président vietnamien rencontre les dirigeants de la Bulgarie et du Portugal

Photo : Anh Hiên/VNA/CVN

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a eu des rencontres et séances de travail avec Marcos Perestrello, vice-président de l’Assemblée du Portugal ; Paulo Raimundo, secrétaire général du Parti communiste portugais ; Ana Isabel Xavier, secrétaire d’État aux Affaires étrangères ; Gonçalo da Cunha Pires, secrétaire d’État à la Justice ; Paulo Jorge Vieira Morgado de Carvalho, vice-procureur général ainsi qu’avec le président de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption, Jose Mouras Lopes.

Lors des échanges, Phan Dinh Trac, aussi vice-président permanent du Comité directeur central pour la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines et la réforme judiciaire et les responsables portugais ont discuté de la situation de chaque pays, des relations bilatérales, ainsi que des politiques et expériences en matière de prévention et de lutte contre la corruption, de réforme judiciaire, de construction du cadre juridique et d’organisation des organes judiciaires.

Ils ont aussi abordé des questions régionales et internationales d’intérêt commun et défini plusieurs grandes orientations pour renforcer la coopération Vietnam – Portugal dans les temps à venir.

La partie portugaise a affirmé que l’inauguration de l’ambassade du Vietnam au Portugal, tout comme l’ouverture prochaine de l’ambassade portugaise au Vietnam, constituait un événement historique, illustrant la volonté politique des dirigeants des deux pays de promouvoir davantage leurs relations.

Elle a exprimé le souhait d’élargir la coopération dans des domaines potentiels tels que la culture, le tourisme, le travail, l’économie maritime, l’économie verte et les énergies renouvelables ; et s’est déclarée prête à servir de porte d’entrée pour les exportations vietnamiennes vers l’Europe, tout en soutenant des projets relevant de l’initiative européenne Global Gateway dans les infrastructures durables, la santé ou encore l’éducation.

Photo : Anh Hiên/VNA/CVN

Phan Dinh Trac a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au développement des relations avec le Portugal dans tous les domaines, en particulier la politique, l’économie et le commerce, la culture, l’éducation et la coopération judiciaire.

Il a souhaité que les deux parties poursuivent la mise en œuvre efficace des activités célébrant les 50 ans de relations diplomatiques et organisent prochainement la première Réunion de consultations politiques afin d’examiner l’ensemble des domaines de coopération et de proposer des mesures concrètes pour approfondir les relations bilatérales.

Il a demandé au Portugal, en tant que membre actif de l’Union européenne (UE), de soutenir la ratification rapide par les pays membres restants de l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) et d’appuyer les démarches auprès de la Commission européenne pour la levée prochaine du "carton jaune" imposé au Vietnam concernant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Il a également remercié la partie portugaise pour l’attention accordée à la communauté vietnamienne d’environ 700 personnes et l’a invitée à continuer de créer des conditions favorables pour leur vie, leur travail et leur intégration.

Au Portugal, Phan Dinh Trac et la délégation vietnamienne ont également travaillé avec l’ambassade du Vietnam, rencontré la communauté vietnamienne résidant au Portugal et participé à l’inauguration officielle de l’ambassade du Vietnam dans ce pays.

VNA/CVN