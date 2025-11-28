Le Parti communiste du Vietnam renforce ses liens avec le Parti de gauche allemand

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyên Thuy Anh, membre du Comité central du PCV et vice-présidente de sa Commission des politiques et des stratégies, a effectué une visite de travail en Allemagne du 24 au 27 novembre et a participé au 6 e dialogue politique entre le PCV et le Parti de gauche allemand Die Linke.

>> Les liens entre le PCV et le PRU, une base solide pour les relations Vietnam - Russie

>> Pour renforcer les relations entre le PCV et le Parti du Travail du Mexique

>> Le PCV attache une grande importance à ses liens avec le Parti Russie Unie

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette visite, Nguyên Thuy Anh s’est entretenue avec Bodo Ramelow, vice-président du Bundestag allemand, et Jan van Aken, co-président du Parti de gauche, et l’envoyé spécial du gouvernement allemand pour la région Asie-Pacifique, Joachim Bertele.

Dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne du Nord, la délégation a travaillé avec Torsten Koplin, directeur parlementaire du groupe parlementaire du Parti de gauche, et Jacqueline Bernhardt, ministre de la Justice, de l’Égalité des genres et de la Protection des consommateurs.

La délégation du PCV a également rencontré des représentants et des membres du personnel de l’ambassade du Vietnam à Berlin.

Le 24 novembre, Nguyên Thuy Anh et Maximilian Schirmer, vice-président du Parti de gauche, ont coprésidé le sixième dialogue politique entre les deux partis.

Lors de ce dialogue et de diverses rencontres, elle a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordent une priorité constante au développement du partenariat stratégique avec l’Allemagne, partenaire clé du Vietnam en Europe. Elle a également salué le rôle de premier plan de l’Allemagne au sein de l’Union européenne (UE) et a exprimé sa gratitude pour l’amitié de longue date qui unit les deux nations.

Les deux parties participant au dialogue se sont informées mutuellement de la situation dans leurs pays respectifs, ainsi que des orientations, politiques et objectifs de développement de leurs partis et États respectifs ; des enjeux auxquels chaque parti et pays est confronté dans le contexte d’évolutions internationales et régionales importantes et complexes ; et ont partagé leurs expériences pratiques en matière de renforcement du parti, de communication et de mobilisation des masses, et de développement socio-économique aux niveaux local et national.

Elles ont souligné que la promotion active du développement de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de la réforme institutionnelle constitue la voie juste et novatrice pour assurer un développement national rapide et durable, tout en préservant les intérêts des travailleurs et des groupes vulnérables.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun et se sont accordés sur la nécessité de renforcer la coopération et de coordonner les positions des deux Parties, contribuant ainsi à l’amélioration de la coopération globale entre les deux pays et à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région et dans le monde.

Elles ont manifesté leur soutien au règlement pacifique des différends et des conflits, dans le respect du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies.

Lors des discussions, la partie allemande a félicité le Vietnam pour ses progrès et ses efforts de réforme au cours des dernières années, et a exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam à atteindre les objectifs majeurs que le pays s’est fixés pour la nouvelle ère.

Le Parti de gauche a convenu que le dialogue politique constitue un canal de coopération efficace permettant aux deux partis de mieux comprendre leur situation respective et les tendances mondiales, et d’échanger des points de vue sur de nombreuses questions théoriques et pratiques d’intérêt commun aux niveaux national, régional et mondial, telles que la décentralisation et la délégation de pouvoirs, l’équilibre des recettes et des dépenses budgétaires locales, la réduction des disparités de richesse et des inégalités sociales, et la protection de l’environnement.

Les deux parties ont convenu de l’importance de renforcer davantage la coopération bilatérale dans des domaines tels que le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, la justice, l’égalité des sexes, la culture et les échanges entre les peuples, le travail et la formation professionnelle, notamment au niveau local. Elles ont convenu de tenir le septième dialogue politique au Vietnam en 2026.

VNA/CVN