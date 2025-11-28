Hanoï a un nouveau secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire

Le Comité du Parti de Hanoï a tenu, vendredi 28 novembre, une conférence pour annoncer la décision du Politburo concernant les questions de personnel.

Vu Dai Thang a été nommé membre du Comité du Parti municipal et de son Bureau permanent, et occupera le poste de secrétaire adjoint du Comité du Parti municipal pour le mandat 2025-2030.

Né en 1975, Vu Dai Thang cesse ses fonctions de membre du Comité du Parti de la province de Quang Ninh et de son Bureau permanent, et quitte son poste de secrétaire du Comité du Parti provincial pour le mandat 2025-2030.

Par ailleurs, pour des raisons de santé impérieuses et à la demande de Nguyên Duc Trung, le Politburo a décidé de le nommer vice-président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, selon Nguyên Quang Duong, membre de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti.

Vendredi après-midi 28 novembre, lors de la 28e session du 16e Conseil populaire de Hanoï (mandat 2021-2026), Vu Dai Thang, membre du Comité central du Parti et secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, a été élu président du Comité populaire municipal pour le même mandat.

Dans le même temps, le Conseil populaire municipal a procédé à la libération de Nguyên Duc Trung de sa charge de président du Comité populaire de Hanoï pour raisons de santé et à sa demande.

Dans son discours d’investiture, Vu Dai Thang a affirmé accepter ses fonctions avec le plus grand sens des responsabilités, une attitude constructive et humble, prêt à apprendre et à consacrer tous ses efforts à la construction et au développement de la capitale Hanoi afin qu’elle devienne toujours plus civilisée, moderne et riche de son identité culturelle.

Conscient de la responsabilité qui incombe à celui qui organise directement et rend compte de l’efficacité de la gestion et de l’administration du développement socio-économique, de la sécurité et de l’amélioration du niveau de vie des habitants de la capitale, Vu Dai Thang a affirmé qu’il travaillera avec le Comité populaire municipal pour diriger et administrer le développement socio-économique et la gouvernance locale avec rigueur, intégrité et efficacité, et en faisant preuve de sérieux à chaque étape.

Il a insisté sur l’amélioration de l’efficacité de l’administration, la prise d’actions décisives et cohérentes selon le principe de "tâches claires, personnel clair, échéanciers clairs, responsabilités claires et résultats clairs", et la prise en compte de la satisfaction et de la confiance du peuple comme mesure ultime de la performance administrative.

