Une rencontre pour approfondir la coopération entre jeunes officiers Vietnam - Cuba

Un échange de vue a été co-présidé, dans l’après-midi du 28 novembre à Hanoï, par le lieutenant-colonel Nguyên Quang Huy, chef du Département de la jeunesse militaire (Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam), et le colonel Fernando Quivillet Loyola, chef du Département politique de l’Armée de l’Est (ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba).

Photo : QĐND/CVN

L’événement, s’inscrivait dans le cadre de la visite au Vietnam du 26 novembre au 8 décembre d’une délégation de jeunes officiers du ministère des Forces armées révolutionnaires de Cuba, a réuni des jeunes officiers de l’Armée populaire du Vietnam et de Cuba.

Selon Nguyên Quang Huy, les évolutions complexes du contexte mondial et régional influencent fortement la pensée et la psychologie de la jeunesse en général, et des jeunes officiers en particulier. Cela impose aux armées des deux pays de renforcer l’éducation politique et idéologique, tout en poursuivant la mise en œuvre des grandes orientations définies par les dirigeants des deux Partis, des deux États et des deux armées.

Il a proposé de maintenir et d’élargir les échanges entre jeunes officiers afin de créer davantage d’opportunités pour partager expériences et connaissances dans les domaines militaire et de la défense.

Il a également recommandé d’intensifier les programmes de formation et de perfectionnement professionnel, en priorité dans les secteurs tels que la recherche scientifique et technologique, l’innovation, la transformation numérique, ainsi que dans les domaines de compétence des deux armées : médecine militaire, santé militaire, sciences et technologies de la défense, cybersécurité et technologies de l’information. Ces activités devraient être associées à des échanges thématiques, ateliers et séminaires entre jeunes officiers.

Pour sa part, le colonel Fernando Quivillet Loyola, chef de la délégation cubaine, a souligné que cet événement témoignait non seulement de la relation historique entre les deux pays, mais aussi de leur volonté commune de la porter vers l’avenir. Il a affirmé que les jeunes générations continueraient à préserver et à renforcer les liens de solidarité spéciale entre le Vietnam et Cuba.

Il a exprimé l’espoir que cette activité inspirera davantage les jeunes officiers des deux pays à consolider leur coopération, à partager leurs expériences et à apprendre mutuellement.

VNA/CVN